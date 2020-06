Una persona enferma de coronavirus, ¿A cuántas puede contagiar?

México.- El coronavirus se transmite de una persona infectada a otra a persona sana a través de gotas de saliva que se expulsan al toser y estornudar que pueden respirarse o depositarse en superficies como las manos, la cara, ropa y objetos como celulares o tablets.

La pandemia por coronavirus en México continúa y a pesar del fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia, se deben seguir conservando las medidas para evitar los nuevos contagios, pero más en especial el distanciamiento físico ya que se ha demostrado que una persona enferma de coronavirus puede contagiar a un promedio de 5 personas en espacios cerrados.

De acuerdo Jorge Velasco, del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, los contagios en lugares cerrados son más comunes debido a las condiciones que propician la dispersión de la enfermedad. El especialista dijo que en espacios cerrados la posibilidad de contagio aumenta debido a que existen muchas posibilidades de contacto.

Para evitar el contagio y la propagación de Covid-19 se deben adoptar las siguientes medidas:

Lava tus manos con agua y con jabón por al menos 20 segundos de manera frecuente. Sobre todo, al llegar a casa, antes de comer, después de ir al baño y después de tener contacto con cualquier persona

El lavado de manos es preferible, pero si no puedes lavar tus manos con agua

y jabón, realiza higiene de manos con gel que contenga al menos 60% de alcohol

No salgas de casa a menos que sea indispensable. Si es indispensable, es

necesario que realices trayectos lo más cortos posibles y sin paradas innecesarias

Evita acudir a lugares concurridos

Evita ir al médico si no es urgente

Mantén una sana distancia con otras personas. Haz lo posible por mantener

una distancia aproximada de dos metros con las otras personas. Esto es especialmente importante fuera de casa, como al hacer filas mientras esperas turno

en alguna tienda de víveres.

Evita saludar de mano o de beso, incluso a los miembros de tu familia y tu hogar

Evita tocarte la cara, ojos, nariz y boca

Tose o estornuda en el ángulo interno del codo, si estornudas o toses en un

pañuelo desechable, lo debes de desechar a la brevedad en un una bolsa de

plástico o bote de basura con bolsa de plástico y tapa, y realizar higiene de

manos

No escupas en la calle o dentro de cualquier inmueble

Limpia con cloro las superficies de casa que frecuentemente tocas con las manos (mesas, perillas, manijas, llaves de agua, interruptores eléctricos, teléfono

celular, pisos, paredes). Los platos, cubiertos y trastes no se limpian con cloro.

Para preparar una solución de cloro diluye 20 mililitros de un producto comercial de cloro en un litro de agua. Es muy importante que no agregues nada al

agua con cloro ya que pueden generarse compuestos tóxicos. Ventila tu casa

después de limpiar

Lava los trastes con agua y con jabón