Truco para que tu hijo se duerma en menos de 10 minutos: aprobado por padres

Dormir a los niños, puede parecer tarea imposible, pero no debe serlo. Si tu pequeño tarda horas en dormir, pon a prueba este truco para que tu hijo duerma en menos de 10 minutos, aprobado por padres.

“Quiero agua”, “¿Me lees un cuento?”, “Acuéstate conmigo”, “No apagues la luz”, son sólo algunos de los obstáculos para dormir a un pequeño… No soy madre, pero fui niña y aún recuerdo haber aplicado algunas de estas estrategias.

¿Cómo dormir a tu hijo en menos de 10 minutos?

El sueño es fundamental para la salud de los niños, pues ayuda al desarrollo físico y mental. Sin embargo, según la Sleep Foundation, los problemas del sueño afectan del 25 al 50 por ciento de los niños. Crear una rutina es clave, pero también existen consejos que otros padres comparten y funcionan.

Sin duda, las redes sociales se han convertido en un espacio para colaborar y aprender, tal es el caso de Reddit, un espacio lleno de comunidades, donde se comparten intereses, anécdotas y consejos. En este caso, una usuaria reveló el truco para hacer dormir a su hija en menos de 10 minutos.

La estrategia se basa en explotar el gusto por el juego, los retos y el lado competitivo de los niños, para ayudarlos a relajarse y dormir, algo que muchos padres aprobaron. La clave está en hacerlo lo más dramático e interesante posible para los niños:

Después de terminar la rutina nocturna de tu hijo y ya que esté listo para dormir, debe estar recostado en su cama, con las luces tenues o apagadas.

Lo siguiente, es invitarlo a jugar un juego muy divertido y difícil de ganar, rétalo para ver si puede ganarlo, el juego consiste en:

Cerrar los ojos y mantenerse completamente quieto, sin hablar o moverse, prometiéndole que cada 7 minutos lo tocarás para ver si puede permanecer despierto.

Verás que después de unos minutos, tu pequeño quedará profundamente dormido, pues al cerrar los ojos y mantenerse quieto, propicia la relajación e inducir el sueño.

Para que sea un éxito, debes evitar las pantallas antes de la hora de dormir y realizar alguna actividad relajante, como darle un baño o leer un cuento.

7 consejos para que tu hijo duerma bien

Además de los trucos para que tu pequeño duerma rápido, es indispensable crear una rutina de sueño, esto facilitará su descanso, beneficiando su salud. Sigue estos consejos de los especialistas, como los del Stanford Children’s Health:

Establece horarios para dormir y despertar, de esta forma crearás una rutina que ayudará a lograr la cantidad de sueño que tu hijo necesita.

Pasa tiempo de calidad con tu hijo. En ocasiones, el querer permanecer más tiempo despierto, se asocia a una necesidad de convivir con sus padres o personas a cargo.

Para ayudarlo con esta necesidad, dedica 10 minutos por la noche a preguntarle sobre su día o haciendo alguna actividad lejos de la televisión y celulares.

Armen un ritual entre todos. Decide junto con tu hijo, cuántos libros leerán o cuántas canciones cantarán antes de dormir, en qué momento se abrazarán para despedirse y enumera las actividades en forma de lista: ponerse la pijama, cepillar los dientes, leer libros…

Ojo, es muy importante apegarse a la rutina, incluso el fin de semana, de lo contrario, afectarás su ritmo circadiano y se complicará que logre dormir correctamente cuando lo desees.

Limita el tiempo de pantallas. Los menores de 12 años no deberían pasar más de 1 hora y media (en periodos de 30 minutos) durante el día, en las pantallas, de esta forma se mantienen más activos y cuidan sus ojos.

Pero, en especial durante la noche, es importante apagarlas 1 o 2 horas antes de acostarse, pues así evitarás que la luz los estimule.

Evita la cafeína. Esta no sólo se encuentra en el café, también en el té, chocolate y refresco de cola, evita que tus niños consuman estos alimentos durante la tarde.

No te estreses. La hora de dormir no debe ser un momento estresante, evita los gritos y castigos, por muy frustrante que sea, siempre debes mantener una actitud positiva para evitar que tus hijos relacionen la hora de dormir con algo negativo.

Ayuda a tu hijo a enfrentar sus temores y pesadillas. Si se despertó una noche antes por una pesadilla, pídele que te cuente sobre ella y explícale que es producto de su imaginación y está seguro en casa.

Si son constantes, consulta a un especialista, pues podría haber algo más de fondo.

Cuando a pesar de esto, tu hijo continúa teniendo problemas para dormir, enfrenta terrores nocturnos, camina dormido, se despierta constantemente o ronca, consulta a un especialista, pues podría tratarse de un trastorno del sueño.

¿Cuánto debe dormir un niño según su edad?

Las necesidades de sueño varían según nuestra edad, esto también ocurre en los niños, quienes entre más pequeños requieren más horas de sueño, por lo que es necesario buscar que las cubran.

De acuerdo al Johns Hopkins All Children’s Hospital y a The American Academy of Pediatrics, el tiempo recomendado según la edad de los pequeños, es:

Menores de 1 año: 12 a 16 horas

Niños de 1 a 2 años: 11 a 14 horas

Niños de 3 a 5 años: 10 a 13 horas

Niños de 6 a 12 años: 9 a 12 horas

Adolescentes de 13 a 18 años: 8 a 10 horas

El sueño es clave en el desarrollo físico y mental de los niños, pues afecta el estado de alerta, atención, rendimiento cognitivo, estado de ánimo, adquisición de vocabulario, aprendizaje y memoria.

Por lo tanto, cuando un niño no duerme bien, puede estar molesto o hiperactivo, además de afectar su capacidad para prestar atención y rendimiento escolar. Asimismo, se asocia con afecciones como rinitis alérgica, problemas del sistema inmunológico, ansiedad y depresión, entre otros.

Para evitar estos problemas, establece una rutina de sueño para tu hijo y prueba este truco para que se duerma en menos de 10 minutos.