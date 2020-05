Síntomas de un derrame cerebral que no debes ignorar

Los síntomas de un derrame cerebral son claros, no los ignores.

Se trata de un padecimiento que sufren más de 100,000 mujeres cada año. Por eso te presentamos los síntomas de un derrame cerebral que no debes pasar por alto y mientras más rápido veas y atiendas las señales, más oportunidades tienes de superarlo con éxito.

‘El tiempo es cerebro’.

Aunque parece una accidente gramatical, en realidad es una frase muy común en el campo de los accidentes cerebrovasculares.

Según Andrew Stemer, director del programa de accidentes cerebrovasculares en MedStar Georgetown University Hospital, cuanto más tiempo esperes para buscar tratamiento, más tiempo hay para que ocurra un daño permanente.

Así que la mejor defensa de cualquier persona es detectar los síntomas temprano y asistir a una sala de emergencias cuanto antes.

“Puede ser una migraña u otra cosa benigna, pero el problema es que si no ingresas, habrás perdido la oportunidad de tratar realmente el accidente cerebrovascular”.

Estos son siete síntomas de que podría haber un derrame y que merecen atención médica inmediata:

1. Te sientes débil o cuerpo adormilado

Perder fuerza o no poder sentir una extremidad en un lado de tu cuerpo es uno de los signos más comunes de accidente cerebrovascular, especialmente en el brazo y la pierna, dice Stemer.

La American Stroke Association explica que cada lado de tu cerebro afecta el lado opuesto de tu cuerpo. Entonces, si tienes sangrado en el lado derecho de tu cerebro, el lado izquierdo de su cuerpo mostrará síntomas.

2. Un lado de tu cara está caído

Una vez más, el lado del cerebro afectado determinará qué lado de su cara muestra este síntoma de accidente cerebrovascular revelador, dice.

Si la esquina de la boca se cae repentinamente o si no puedes controlar las expresiones faciales en ambos lados de la cara, accede inmediatamente a la sala de emergencias.

3. Dificultad para leer o entender palabras

El lado izquierdo de tu cerebro tiene el control del lenguaje, por lo que si experimentas un derrame allí, puedes experimentar afasia: pérdida de la capacidad de comprender o expresar el habla.

Este es el síntoma de derrame cerebral más común, que afecta la capacidad de tu cerebro para procesar palabras.

4. Arrastrar palabras al hablar

La dispraxia ocurre cuando no se puede controlar los músculos necesarios para producir un habla clara. Los músculos del habla pueden o no estar débiles o paralizados y no podrás moverlos a tu gusto.

Aunque este no es un síntoma muy común, debes tener cuidado.

5. Dolor de cabeza y migraña

Es más probable que ocurran dolores de cabeza severos en casos de accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, en los cuales el cerebro sangra en sí mismo, lo que requiere atención médica inmediata.

Aunque no se trata de un dolor ordinario. Aparece en un abrir y cerrar de ojos o es demasiado intenso.

6. No puedes ver hacia un lado

Al igual que la debilidad o el entumecimiento de la extremidad, los problemas de visión generalmente son unilaterales. Pero en lugar de perder la vista en un ojo completo, es más probable que pierdas el mismo campo de visión en ambos ojos.

Por ejemplo, ninguno de los ojos puede ver hacia la izquierda. Esto se debe a que “el globo ocular y el nervio óptico están bien, pero donde esa información se procesa en el cerebro es lo que se puede estar dañado.

7. Problemas para caminar

Los accidentes cerebrovasculares pueden causar mareos y una pérdida de coordinación. Si también estás lidiando con entumecimiento o debilidad en una pierna, solo vas a tener más problemas para caminar o simplemente mantenerte de pie.

Esto puede ser un síntoma neurológico alarmante y merece un viaje inmediato al hospital.

Éstos son los síntomas de un derrame cerebral. Si en algún momento de tu vida los identificas, busca atención inmediata.