Otro de los signos de las personas que tienen el síndrome de Anna Karenina es que quieren convencerse de que son felices, no obstante, esto no es realmente así, pues las personas con las que comparten su vida no les corresponden de la misma manera que lo hacen ellos. Es cierto que, como dice el psicoterapeuta Jorge Bucay, no podemos pretender que nos quieran de la misma forma a como lo hacemos nosotros, cada uno tiene la suya, sin embargo, ese vínculo tiene que existir de una u otra manera, pues el amor está para hacernos mejores y aportar, no para limitar y quitar.

Consejos para no caer en el síndrome de Anna Karenina

Antes de lanzarse a la bonita locura de amar hay que tener en cuenta algunas cosas para que la cosa salga bien. A continuación, os damos una pequeña guía de instrucciones para evitar el síndrome de Anna Karenina y para lograr construir una relación de pareja sana:

No busques tener una pareja a toda costa

Si vives con el pensamiento de que estás incompleto tenderás a buscar a alguien con quien complementarte, y esto es un grave error, pues no serás selectivo a la hora de buscar con quién compartir tu vida y te aferrarás a cualquiera, sin que sea la persona adecuada.

Valórate

Esfuérzate por mejorar en todos los aspectos de tu vida, dedica tiempo también a tu familia, amigos y a tus aficiones, no te limites a la vida en pareja, hay mucho más allá.

Respeta tu propia libertad y la de tu compañero/a

Es importante que en la relación se mantenga la individualidad de ambos, sin coartar la libertad mutua.

La prioridad eres tú

No te decimos que no hagas cosas por tu pareja, pero ten en cuenta que lo más importante de tu vida eres tú, no dejes de hacer lo que te gusta por imposiciones de los demás.

El amor, con los ojos bien abiertos

El amor ciego no es un buen compañero, es cierto que cuando se está enamorado la realidad se puede interpretar de otra manera, pero cuando lo estés intenta ser consciente de todo lo que ocurre, tanto lo bueno como lo malo.

No te aferres

Si notas que esa persona ya no siente lo mismo por ti que antes, déjalo ir, a veces es mejor soltar la cuerda a seguir haciéndose daño con ella. Piensa que mereces que te quieran y que te lo demuestren, no te conformes con menos.