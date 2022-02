“Dado que SREBP2 está implicado en una serie de enfermedades cardiometabólicas, como la diabetes y la enfermedad del hígado graso, mitigar su función tiene implicaciones de gran alcance. Estamos entusiasmados de buscar esta nueva clase de medicamentos, o nutracéuticos, para el posible tratamiento y prevención de enfermedades cardiovasculares”, explica Richard Austin, principal autor del estudio.

Austin y el coautor Paul Lebeau, ya habían descrito otro fenómeno molecular parecido a este en 2020. En ese año descubrieron cómo una variante genética rara en el gen PCSK9 que reduce su liberación del hígado condujo a niveles más reducidos de colesterol y una vida más longeva para quienes lo portan.

“Estos hallazgos tienen implicaciones de amplio alcance, ya que conectan este compuesto biológicamente activo y ampliamente consumido con el metabolismo del colesterol a nivel molecular”, ha explicado Guillaume Paré, otro de los autores de la investigación. Sin embargo, no hay que olvidar que se está hablando del té o el café como tal, no de bebidas energéticas con cafeína. Además no podrán obtenerse estos beneficios si se le añaden grandes cantidades de crema batida o azúcar, o se acompañan con pasteles o bollería.

Los autores ahora quieren centrarse en explorar y desarrollar lo que llaman derivados de la cafeína, que según explican, pueden ser más potentes que el café con cafeína y que podría llegar a tomarse con fines medicinales y sin los efectos secundarios estimulantes que genera esta bebida marrón.