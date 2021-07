¿Quieres empezar a correr? Descubre los beneficios de este deporte

Correr es uno de los deportes más fáciles de practicar y que trae múltiples beneficios para la salud física y emocional. Para ver resultados, lo ideal es correr entre cinco y tres veces a la semana durante media hora. Pero, ¿cómo empezar a correr? La experta Sonia Chávez, Fundadora y Directora de Soy Corredora te comparte cuáles son los beneficios de correr y cómo lograrlo sin lastimarte.

Beneficios de correr

Es fácil y práctico: la gran mayoría de las personas pueden practicarlo, no se necesitan habilidades especiales, pero, si tienes algún problema de salud consulta a tu médico para saber si puedes correr. Además, a diferencia de otros deportes, solo tienes que invertir en unos buenos y adecuados zapatos para correr y ropa cómoda. No necesitas equipamientos caros y puedes correr en muchísimos lugares, como: parques, pistas de carreras, andadores, etc.

Ayuda a estar en forma: Correr aumenta la capacidad aeróbica, fortalece los músculos y mejora la circulación sanguínea, lo que ayuda a quemar calorías, a aumentar el tejido muscular y a disminuir la cantidad de tejido graso. Como un gran plus, la piel después de correr se ve más brillante y limpia.

Disminuye el riesgo de padecer enfermedades: Reduce el riesgo de sufrir hipertensión arterial, diabetes tipo 2, obesidad, enfermedades cardiovasculares y derrames cerebrales.

Produce bienestar: Al realizar ejercicio el cerebro genera endorfinas, sustancias químicas que dan la sensación de bienestar. Esto mejora el humor, disminuye el estrés, mejora la salud emocional y la autoestima, sobre todo, cuando logras completar los objetivos que te habías planteado.

Mejora tu vida sexual: Correr incrementa los niveles de testosterona y eso incrementa el deseo sexual, tanto en hombres como en mujeres. Practicar un deporte como correr nos hace sentir más activos y delgados, lo que nos hace sentirnos más deseables.

Ayuda a descansar y dormir mejor: Realizar una actividad física, como correr, hace que exista un importante desgaste de energía, por lo que tu cuerpo te pedirá descanso, lo que te ayudará a conciliar mejor el sueño y a que éste sea de mejor calidad.

Mejora la concentración: Según diversos estudios correr mejora la concentración de manera similar a tocar un instrumento, ya que cuando sales a correr se despeja tu mente lo que permite que te concentres en lo que realmente importa.

Ayuda a cumplir tus objetivos: correr es una disciplina que brinda beneficios a nivel físico y también profesional, ya que tu mentalidad cambia de forma positiva al practicar este deporte lo que te permite enfocarte en lograr objetivos que te permitan desarrollarte y crecer a nivel personal, es por esta razón, que lanzaré este 1 de julio, la Academia de Metas, un programa que ayudará a las mujeres a ver los nuevos comienzos como una carrera para la que se tienen que preparar entrenando y practicando para lograr sus metas

Ahora ya lo sabes, correr te hará sentir más saludable, joven, activo y te ayudará a vivir con una mejor calidad de vida. Empieza a crearte el hábito de correr por lo menos tres veces a la semana, con distancias cortas si no tienes experiencia, te aseguro que te ayudará a sentirte mejor física y emocionalmente, ¡Comienza ahora mismo a disfrutar de todos estos beneficios!