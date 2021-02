‘Próxima ola de covid-19 será como un huracán categoría 5’; epidemiólogo ya le puso fecha

El epidemiólogo Michael T. Osterholm ha destacado por sus acertados pronósticos sobre el coronavirus, primero desde advertir que se avecinaba una pandemia en su libro ‘La amenaza más letal’ (2017) y después al vaticinar sobre el escabroso cierre de año 2020.

Pues bien, una vez más Michael T. Osterholm ha lanzado una fuerte advertencia sobre la pandemia, pues le ha puesto fecha a una nueva ola de la enfermedad a nivel global, incluso comparándola con un huracán «categoría 5» que afectará a varios países.

El virólogo indicó en una entrevista con MPR News, que el hecho de que en este momento los casos estén a la baja, solo es “la calma antes de la tormenta”. Y es que el director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, mostró una fuerte preocupación por la variante británica, la cual es más contagiosa.

“(La cepa británica) está causando enfermedades más graves, incluido un aumento de muertes y hospitalizaciones”, dijo Michael T. Osterholm, quien vaticina una nueva ola de contagios “a principios o mediados de marzo”. Entonces, “veremos ese próximo gran pico, y muy posiblemente superará lo que vimos en enero”, advirtió.

Asimismo, el epidemiólogo consideró que las distintas variantes que ha tenido el virus a nivel mundial, han hecho que la pandemia vaya evolucionando.

«Han cambiado fundamentalmente el juego. Y tenemos que respetarlo, tenemos que tratar de entender lo que significan. De hecho, creo que sé menos sobre estos virus hoy que hace seis semanas. Cuanto más aprendemos, más preguntas tenemos sobre lo que va a suceder. Y eso que no he mencionado ni la variante brasileña ni la sudafricana», añadió.

La vacunación no alcanzará para evitar la nueva ola

Michael T. Osterholm explicó que si bien la vacunación que se está dando a nivel mundial contra la covid-19 «funcionará», consideró que ésta no evitará la nueva ola de contagios de la enfermedad, al señalar que no habrán suficientes personas mayores protegidos contra la enfermedad, ante la inminente propagación de la cepa británica.

“Nuestros estudios han demostrado que, si mantenemos los esfuerzos actuales de vacunación, para finales de marzo todavía tendremos de 30 a 54 millones de personas en este país mayores de 65 años que no han recibido una gota de vacuna”, señaló, al tiempo de invitar a los gobiernos «a acelerar todo lo que puedan las campañas de vacunación».