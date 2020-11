¿Moho en tu comida? 3 alimentos que pueden tenerlo y aun así comerse

El moho, esas manchas que van del blanco al rosa, pasando por el popular azul, suelen ser un indicador de que tu comida ha dejado de ser consumible. Sin embargo, si encontraste moho en tu comida, estos son 3 alimentos que pueden tenerlo y aun así comerse.

Seguro te ha pasado: estar a punto de prepararte un sándwich, abrir el pan y descubrir que tiene manchas verde azuladas, ¡el moho lo ha invadido! Comerlo dejó de ser una opción, pues es mejor quedarte con hambre que sufrir las consecuencias.

¿Qué es el moho?

Lo que conocemos como moho, son hongos. Estos son organismos microscópicos que ayudan a la descomposición de la materia muerta y a reciclar los nutrientes en el medio ambiente, y pueden crecer en prácticamente toda la materia orgánica, no sólo los alimentos.

El moho se reproduce gracias a sus esporas (las encargadas de darle su color), las cuales se transportarn por el aire, agua o insectos. De acuerdo al Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (FSIS), los hongos no son sólo lo que vemos.

Así es, el moho está formado de raíces que invaden los alimentos donde viven, un tallo que se eleva por encima del alimento y las esporas o la parte visible. Es decir, es muy probable que cuando notes que tu comida está mohosa, las raíces ya lo hayan invadido a profundidad. Incluso pudo dispersar sus toxinas a través de todo el alimento.

Otra mala noticia es que no sólo crecen a temperaturas cálidas, también pueden hacerlo en el refrigerador, por lo cual es importante no confiarnos y revisar nuestros alimentos.

¿Comer alimentos con moho es malo?

En general, sí, pues algunos hongos causan reacciones alérgicas y problemas respiratorios, por lo que la indicación es ni siquiera olerlos. Además, pueden producir micotoxinas, sustancias venenosas que causan daño a tu salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que las micotoxinas son compuestos tóxicos producidos por algunos tipos de mohos, como los presentes en cereales, frutas y frutos secos, especias, entre otros, y muchas son capaces de mantenerse tras el procesamiento de los alimentos.

Entre las micotoxinas más frecuentes y dañinas, están las aflatoxinas, las cuales se han asociado a varias enfermedades, tanto en humanos como en animales domésticos y de ganado.

De acuerdo a la OMS, las micotoxinas actúan de formas diferentes, mientras algunas manifiestan sus efectos rápidamente, otras pueden tener efectos a largo plazo, pues se les ha asociado con enfermedades como cáncer e inmunodeficiencia.

3 alimentos que sí puedes comer si tienen moho

No todos los hongos son malos, según la FSIS, algunos son beneficiosos, pues sirven para preparar alimentos, como ciertos tipos de queso. Asimismo, aunque la recomendación es no comer algo con moho aunque quites la parte visible, pues puede estar más profundo y no verlo, algunos alimentos son la excepción.

Quesos duros

Especialistas de Mayo Clinic explican que tanto los quesos blandos, como los rallados o en rodajas, deben desecharse al presentar moho, pero no así aquellos duros y semiblandos.

De acuerdo al instituto médico, esto porque el moho no puede penetrar muchos quesos duros y semiblandos, por lo que se podrán consumir después de cortar la parte mohosa. Ojo la recomendación es quitar al menos 2.5 cm alrededor y por debajo del punto enmohecido, sin que el cuchillo toque el moho.

Claro, esto no aplica a todos, sino algunos como el Cheddar, Colby, Parmesano, Suizo, así como el Brie, Camembert, Roquefort, azul, Gorgonzola y Stilton, que se preparan utilizando hongos.

Si no sabes de qué tipo es tu queso, desconfías o tu sistema inmunológico está debilitado, estás embarazada o eres un adulto mayor, es mejor desecharlos. Asimismo, los quesos producidos a partir de hongos, no se recomiendan para niños pequeños ni bebés.

Embutidos curados

Si bien es cierto que los embutidos en general no deberían consumirse si presentan hongos o moho, la FSIS explica que ha excepciones, como algunos salamis, en especial los de tipo San Francisco, italiano o europeos occidentales.

La razón es que estos suelen tener una capa fina y blanca de hongo que no es peligrosa si se consume, sin embargo, si presentan otro tipo de hongo en la superficie o el interior, lo mejor es desecharlos.

Algo similar ocurre con algunos jamones secos o curados que pueden tener una superficie de hongo que es necesario rascar o restregar antes de cocinarlos.

Frutas y vegetales de “carne” firme

La Organización de Consumidores y Usuarios, explica que algunos vegetales como la zanahoria, pimiento o col, se pueden consumir, siguiendo las indicaciones para retirar el moho que se dan para quesos duros.

Esta información la confirma Janilyn Hutchings, una profesional certificada en Seguridad Alimentaria, citada en Reader’s Digest, y la FSIS, quienes explican que todas las verduras y frutas firmes, pueden ser seguras de comer al eliminar el moho y 2.5 cm alrededor.

Todo lo contrario son las frutas y vegetales blandos o húmedos, como las moras, fresas, tomates, incluso las manzanas. Asimismo, la recomendación general es que si el moho abarca un tercio o más de la fruta o verdura, mejor lo deseches, lo mismo si te da desconfianza o está muy “viejo”.

6 pasos para evitar el moho en los alimentos

Mantén tu refrigerador limpio, la recomendación es hacer una limpieza profunda cada cierto tiempo con una mezcla de 1 cucharada de bicarbonato de sodio en 250 ml de agua. Para eliminar los hongos negros de las superficies, usa una mezcla de cloro y agua.

Examina los alimentos antes de comprarlos, incluso los cereales y frutos secos.

Evita comprar frutas y verduras magulladas.

Compra pequeñas porciones de alimentos y comelos lo más pronto posible.

Almacena los alimentos correctamente, para mantenerlos secos y libres de insectos.

Si encontraste un alimento con moho, limpia el refrigerador o despensa para evitar su propagación.

Ahora ya lo sabes, si bien el moho puede resultar peligroso para tu salud, en ocasiones puedes salvar tus alimentos sin ponerte en riesgo. Sin embargo, es muy importante seguir las recomendaciones para eliminar los hongos en los alimentos que pueden ser consumidos y nunca hacerlo en otros para evitar enfermarte.

Finalmente, recuerda: si desconfías, no conoces el origen del producto o eres una persona con alguna condición de salud o padecimiento, lo mejor es evitar comer cualquier cosa que tuviera contacto con moho.