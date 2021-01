Estrés y depresión podrían reducir eficacia de vacunas covid-19: estudio

Al parecer las vacunas contra covid-19 enfrentan un nuevo reto: estrés, depresión y soledad, estados emocionales y físicos que podrían reducir la eficacia de las vacunas, de acuerdo a un estudio publicado en Perspective on Psychological Science.

Este hallazgo, que fue retomado por la American Association for the Advancement of Science, sugiere que una mala salud mental debilita el sistema inmunológico del cuerpo y ralentiza la respuesta a la vacuna; es decir compromete esa respuesta inmune sólida que el individuo necesita para combatir la infección.

A lo anterior se suma que, “ parte del costo físico de la pandemia covid-19 es haber disparado los problemas relacionados que causan ansiedad y depresión, y por consiguiente un sistema inmune con menos capacidad de protegerse”, señala Annelise Madison, investigadora de la Universidad de Ohio y principal autora del artículo.

La buena noticia…

En la misma investigación se detectó que las vacunas de covid 19 que ya están circulando tienen aproximadamente 95% de efectividad. Aun así, los factores psicológicos que se describieron prolongar la cantidad de tiempo que le lleva al cuerpo a generar inmunidad y acortar la duración de ésta.

¿Cómo prevenir el estrés y la depresión?

El instituto médico Mayo Clinic describe la depresión como “un trastorno que provoca sentimientos de tristeza constante y pérdida de interés en realizar diferentes actividades. Afecta las emociones, pensamientos y comportamientos de la persona que lo sufre”.

Para prevenirla

Mejora tu resiliencia y levanta tu autoestima

acércate a tu familia y amigos en especial en momentos de crisis

Consigue tratamiento ante los primeros signos, para evitar que la depresión empeore

El estrés es la forma que tiene el cuerpo para responder ante las demandas del entorno (trabajo, escuela, cambios importante de la vida, acontecimientos traumáticos), señala la National Institute of Mental Health. Sin embargo, su exceso puede desencadenar problemas de salud, de aquí que se debe controlar:

Realiza actividad física con regularidad

Puedes practicar técnicas como meditación, yoga o taichi.

Lleva a cabo algo que te cause risa o emociones positivas

Pasa tiempo con tu familia

No debemos desanimarnos, juntos y manteniendo medidas de protección podremos superar covid-19.