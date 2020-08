¿Cómo quitar el dolor de muñeca por la computadora?

El dolor de muñeca después de pasar horas trabajando en a la computadora, no se hace esperar. Te decimos cuáles son las causas y soluciones para calmar esa molestia y olvidar la idea de renunciar a tu trabajo como solución. Sigue estos consejos y deshazte del dolor.

Que levanten la mano a quienes el confinamiento les regaló un bonito dolor de muñeca. Yo me incluyo, pues aunque esta molestia no es tan rara para los que trabajamos en la computadora, tal parece que durante esta temporada, aumentó, al igual que el tiempo que pasamos frente a los monitores, ¿pero de qué va?

¿Por qué duele la muñeca?

Si bien existen diferentes razones para el dolor de muñeca, como una fractura o esguince, cuando no es el caso, es muy probable que sea provocado por una lesión por estrés repetitivo o sobreuso. Estas se presentan por haber ejercido una tensión o presión excesivas en una articulación, que tira de los tendones y los músculos alrededor.

Como no hay oportunidad de recuperarse, los tejidos se irritan e inflaman. En ocasiones este tipo de lesiones pueden dar lugar a otros padecimientos a largo plazo, entre éstos, el más conocido es el síndrome del túnel carpiano.

De acuerdo a información de Mayo Clinic, se ha estudiado la relación entre el uso de la computadora y este síndrome, aunque no se ha concluido si el mouse o el teclado serían los culpables, además de no haber una total certeza de que la computadora sea un causante directo del síndrome del túnel carpiano, aunque no cabe duda de que el uso de estos aparatos causa dolor de mano y muñeca.

¿Cómo aliviar el dolor de muñeca por la computadora?

De acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y especialistas de Mayo Clinic, algunas recomendaciones generales, son:

* Haz pausas regulares al trabajar en la computadora y al descansar las manos, hazlo sobre los lados, no sobre las muñecas.

* Evita elevar el teclado, éste debe estar bajo para que las muñecas no se doblen hacia arriba mientras escribes, aunque si puedes conseguir un teclado ergonómico, mejor, o un apoyo de hule espuma o gel también ayudan.

* Otro aliado son los mouse pad con “reposa muñecas”.

* Realiza ejercicios con tus manos, como estiramiento de muñecas o abrir y cerrar el puño.

* Aplica compresas frías o calientes varias veces al día.

* En caso de haber sido diagnosticada con síndrome del túnel carpiano, quizá sea necesario utilizar férula para muñeca durante la noche o en el día y la noche.

¡No ignores el dolor de muñeca!

Estas recomendaciones pueden aminorar el dolor, sin embargo, si éste es persistente, intenso y con nada se quita, es importante consultar con tu médico, pues existen otras afecciones relacionadas con el dolor de muñeca, como la artrosis, artritis reumatoide, quistes en los ganglios o enfermedad de Kienböck, de acuerdo a información de Mayo Clinic.

Asimismo, otro de los padecimientos que puede afectar la muñeca y se relaciona con los empleos que requieren movimientos repetitivos de la mano y muñeca, es la Tenosinovitis De Quervain, que se caracteriza por dolor en los tendones del lado del pulgar.

Así que si el dolor de muñeca aumenta al aplicar presión del lado del pulgar, hay inflamación en la base de éste u hormigueo o sensación de entumecimiento oen dedos y manos o debilidad, podría tratarse de tenosinovitis De Quervain o síndrome del túnel carpiano, acude a tu médico para recomendaciones y tratamiento específico.