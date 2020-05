¿Cómo es el dolor de garganta por Coronavirus?

Cuándo se sabía poco sobre el Coronavirus, sus síntomas eran tratados como cualquier otra enfermedad, una gripe, un resfriado o simplemente se ignoraba la situación. Conforme pasaban los días y semanas, se le ponía más atención a estos malestares y se le trató como el verdadero peligro que es, aunque, en algunas partes del mundo ya era demasiado tarde y el daño ya estaba hecho.

Sin embargo, aún se está a tiempo para conocer, informarse e informar a otros sobre este nuevo virus. Repasemos de que va y como podemos prevenir los contagios. Los síntomas del COVID-19 son los siguientes:

Fiebre

Cansancio

Tos seca

Dolores y/o molestias musculares

Congestión nasal

Secreción nasal

Diarrea

Perdida del olfato

Dolor de garganta

Si llegas a contagiarte de COVID-19, no necesariamente presentaras todos los síntomas anteriores. Y algunos se manifestaran más fuerte que en otros pacientes. Lo importante es saber identificarlos, sobre todo al dolor de garganta, que si bien se puede anunciar con una picazón, inflamación, irritación y enrojecimiento, pero como asociar este último síntoma con el Coronavirus y no confundirlo con alguna otra enfermedad.

El doctor Manuel Menduiña Guillén, especialista en medicina interna y miembro de Doctoralia en España, nos explica que el dolor de garganta del COVID-19, viene acompañado por la tos seca, si no se presenta esto último, el primer malestar se puede atacar de otra forma y no se debería de asociar con el Coronavirus. Además, los pacientes contagiados por el nuevo virus, han coincidido de que tienen dificultades para comer por el dolor que presentan.

¿Cómo identificar una gripe, resfriado y al COVID-19?

COVID-19: Fiebre, tos seca, dificultad para respirar, cansancio, secreción nasal, diarrea, perdida del olfato, dolor de garganta.

Gripe: Fiebre, tos, moco, estornudos, vómito, diarrea, dolor muscular.

Resfriado: Tos, congestión nasal, estornudos, dolor de garganta, malestar en la garganta.

¿Cómo evitar contagios por COVID-19?

Lo más importante es el lavado de manos, así si llegas a contraer el virus, lo tienes en tus manos, pero no te has tocado ni ojos, cara, nariz y boca, aún no contraes Coronavirus, sin embargo, para no pasarlo a alguien más, debes de eliminarlo de tus extremidades, y lo logras lavándote las manos con agua y jabón liquido, o utilizando gel antibacterial. Ahora, sí ya tienes COVID-19, lo que debes de hacer es aislarte, no tener contacto con nadie, por el momento no existe un medicamento especialmente para el nuevo Coronavirus, sin embargo, si se tratan los síntomas con las medicinas dedicadas a quitar esos malestares, y con reposo, dentro de 15 días podrías recuperarte.