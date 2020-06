Atiende las señales de cáncer en las uñas

Un estudio publicado por The University of Queensland, en Australia, revela que algunos tipos de melanoma (cáncer en la piel) pueden presentar síntomas en manos y uñas, pero muchas veces no les damos importancia a las señales

Existen algunos tipos de cáncer que no son fáciles de identificar hasta que la enfermedad ya avanzó mucho, incluso algunos síntomas del cáncer pueden pasar ocultos y nosotros pensamos que se trata de algo simple, uno de estos síntomas es el melanoma en las uñas.

A pesar de ser un síntoma que se observa a simple vista, desgraciadamente no es algo que se detecte tan sencillo, podríamos pensar incluso, que es simplemente un problema de circulación, por eso, te mostramos cómo reconocer un melanoma en las uñas.

De acuerdo con estudio publicado por The University of Queensland, Australia, este tipo de melanoma, puede aparecer tanto en manos como en pies y se presenta más en la raza asiática y negra. Según los especialistas es difícil reconocerlo a simple vista, por lo que se requiere de una biopsia.

El principal síntoma es la aparición de una mancha negra debajo de la uña; la mayoría de las veces no causa dolor; si después de eso, el color se extiende a de la uña a la piel, es necesario atenderlo, siempre y cuando no hayas recibido un golpe y ese no sea un hematoma.

Los cambios en la apariencia de las uñas, también puede darse a causa de hongos o bacterias; la más común es la onicomicosis, pero la tonalidad no es obscura, más bien amarillenta.

Una investigación realizada por Jama Dermatology, asegura que las lámparas para el secado de uñas, tienen un alto porcentaje cancerígeno. Los rayos UV que emiten son los que podrían provocar melanoma en uñas.

Existen tres tipos de melanoma en las uñas:

*Subunguenal: que va desde la matriz de la uña hasta el final del crecimiento.

*Periunguenal: Desde la raíz de la uña hasta la piel

*Unguenal: solamente va por debajo de la uña

Si notas que el tono de tu uña se torna obscuro, sin causa aparente, acude con tu médico para que te realice los estudios correspondientes, podría ser una melanoma en la uña y de atender se de forma rápida, podrías salvar tu vida.