5 beneficios y desventajas de los jugos verdes para la salud

Los jugos verdes se han popularizado por sus propiedades y benéficos para la salud, desde mejorar el sistema inmunológico y el transito intestinal, hasta ayudar a bajar de peso y depurar el organismo. Para lograrlo, es necesario elegir dos verduras y hojas verdes como base, tales como apio, espinaca, perejil, nopal, pepino, lechuga, acelga y kale, entre otros. Asimismo, debes agregar una fruta para endulzar. Puede ser toronja, piña, manzana verde o naranja. Incluso, hay quienes lo hacen con agua de coco.

Estas mezclas de alimentos saludables tienen las siguientes ventajas:

ACELERAN EL METABOLISMO

Debido a sus ingredientes, esta bebida verde aporta fibra y antioxidantes que estimulan el metabolismo, ayudando a la pérdida de peso. Es importante que además cuides tu alimentación con una dieta regular y hagas ejercicio para notar mejores resultados.

EFECTO DIURÉTICO

Los zumos verdes eliminan las sustancias y toxinas que tu cuerpo no necesita. Tomándolos diariamente, desecharás los líquidos retenidos. ¡Te encantarán! los resultados.

PREVIENEN EL ACNÉ

¿Quién no quiere una piel bonita? Solo agrega a tu jugo verde alimentos orgánicos como espinacas y verduras de tonos verdes oscuros. Por su alto contenido en vitamina A, esta te ayudará a cicatrizar heridas y a la producción del colágeno que poco a poco elimina el acné. Te recomendamos tomarlo a diario, pero evita hacerlo en ayunas si agregaste cítricos.

FORTALECE EL SISTEMA INMUNOLÓGICO

Los batidos verdes serán tus aliados, pues aportan vitaminas C, A y K, además de minerales como calcio, magnesio, hierro y zinc. Asimismo, contienen antioxidantes para frenar la acción de radicales libres. Todo esto te ayuda a proteger las células contra bacterias y daños del medio ambiente.

ALCALINIZA TU CUERPO

No solo te ayudarán a mejorar tu sistema inmunológico, además regularán el pH de la sangre, reduciendo el riesgo de enfermedades comunes del corazón y mejorando tu salud.

Los beneficios de tomar jugo verde son muy atractivos para un estilo de vida saludable, sin embargo, también tienen algunas desventajas:

EXCESO DE FIBRA

Debes tener cuidado con los ingredientes altos en fibra y el tiempo que los consumes, pued puede causarte flatulencias, distensión y otras molestias estomacales.

VITAMINA K, POTASIO Y HIERRO

El alto contenido de estas vitaminas y minerales puede llegar a causar problemas y está contraindicado para las personas que toman anticoagulantes, son propensas a generar cálculos o sufren de insuficiencia renal.

CALORÍAS

Para obtener todas sus ventajas y evitar excesos, es mejor que varíes los tipos de jugos. Además, el hecho de que sean naturales no quiere decir que no aumenten tus calorías. Recuerda que las frutas como la manzana y la pera tienen mucho azúcar, así que si tu objetivo es bajar de peso, quizás esa no es tu mejor opción.

CUIDADO CON TU ESTÓMAGO

Tomar estas recetas vegetarianas en ayunas puede causarte problemas intestinales y estomacales como irritación, pesadez y gastritis. Por ello, es importante que antes comas algo ligero como protección y además evitar consumirlos por tiempos prolongados. Los que están preparados con cítricos como toronja, naranja y piña deben tomarse por dos semanas y después descansar otras dos. Así obtendrás todos los beneficios sin dañar tus órganos.