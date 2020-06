Pablo Alborán confiesa: «Soy homosexual»

«Hola familia, hola a todos. Como sabéis el mundo nos está dejando algunas noticias agridulces últimamente. Todos nos sentimos extraños, nos replanteamos la vida, el trabajo… Lo que nos hace feliz y lo que no. Creo que en muchas ocasiones nos hemos olvidado del amor que nos une, ese que nos hace más fuertes y mejores. Y hoy desde ese amor me gustaría contaros algo muy personal», así comienza Pablo Alborán el que puede ser uno de sus vídeos más íntimos y en el que ha revelado abiertamente su condición sexual.

«Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad, desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la transfobia, la homofobia… cualquier tipo de odio, y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso», continúa el artista, para seguidamente afirmar: «Estoy aquí para contaros que soy homosexual».

En el vídeo, de más de tres minutos de duración y en el que el exitoso cantante aparece junto a su piano, el malagueño comparte su necesidad de «ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual».

Alborán habla también de cómo ha vivido en su entorno su condición sexual, asegurando que en su casa y en su familia ha «sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños. En mi trabajo, entre mis amigos, en mi compañía de discos, Warner, jamás me sentí discriminado, odiado ni sentí que decepcionaba a alguien por ser yo».

Entre esos amigos a los que el premiado artista se refiere se encuentra Alejandro Sanz, uno de los primeros rostros conocidos en comentar el vídeo de Alborán, titulado por cierto «tengo algo que deciros». «Te quiero hermano», ha escrito Sanz.

Dani Martínez, Ana Guerra, Lola Índigo, Malú, Cepeda, India Martínez, Manuel Carrasco o Vanesa Martín también han querido sumarse a las cientos de mensajes de cariño y apoyo que está recibiendo el cantante. «El amor se sostiene puro en la libertad, la libertad no entiende de géneros, ni de limitación alguna. Amar es un pulmón inmenso sobre el que necesita sostenerse el mundo y así sería un poco mejor. Estoy orgullosa de ti y de tenerte hermano mío, te quiero con toda mi vida y en ella», ha escrito esta última.

También se han sumado al aplauso por el paso que el cantante ha dado sus compañeros Chenoa, David Bisbal, Miguel Poveda, Rozalén, Edurne, Ana Torroja, Paco León, Alfred García, Rosalía, Diana Navarro, Jesús Vázquez…

El autor de Solamente tú (cerca de 500 millones de reproducciones en Youtube) aclara también en el vídeo por qué ha decidido dar este paso de compartir públicamente algo tan íntimo como su condición sexual, siendo la discreción y el hermetismo dos de sus características en su vida privada.

«Desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así y por eso hoy sin miedo también espero que esto y este mensaje le haga el camino más fácil. Pero sobre todo, esto lo hago por mí. […] Para mí la música es libre y quiero sentirme igual de libre que mis canciones. Quiero ser coherente, consecuente y lo más responsable posible conmigo mismo».

Sin embargo, y a pesar de su salida del armario, Alborán anuncia que será su trabajo en lo que se centrará su faceta pública, «con un respeto absoluto a la profesión y al público».