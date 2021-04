Yuri revela que le extirparon tumor cancerígeno

Yuri reveló que en los últimos meses no la ha pasado nada bien de salud, y luego de superar su contagio de Covid-19, se enteró tras una operación que le extirparon un tumor cancerígeno.

Durante una charla sobre los peligros del estrés, la cantante reveló que hace 3 semanas se sometió a una intervención quirúrgica para sanar un padecimiento, momento en que le detectaron este mal.

“Salgo de la operación y me dice ‘¿sabes qué?, te encontramos la apéndice también toda descuachanringada, te quitamos todo, la apéndice en unos meses más, era un tumorcito que tenías ahí y era cáncer’”, contó la artista.

Pese a esta noticia, Yuri confesó que no pudo guardar la convalecencia correspondiente por un compromiso laboral y ahora sufre las consecuencias de su decisión.

“Cuando yo regresé, bueno, me duele hasta el… no sé ni cómo estoy parada aquí, me empezaron a doler otra vez mis heridas, tengo una colitis crónica, y volví otra vez a las dietas de pollo, pescado, arroz, una cosa que son unos dolores de cuerpo, dolores de cabeza, efectivamente taquicardias, estrés”, aseguró.

Ante toda esta situación, es que ahora la intérprete de “Ya no vives en mi” recomienda a las personas no vivir sometidas bajo el estrés y darle prioridad a lo más importante en la vida que es la salud.