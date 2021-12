‘Yo soy tan mexicana como tú’, dice Laura Bozzo en Chisme No Like

Laura Bozzo y los conductores de Chisme No Like, Javier Ceriani se dieron tremendo encontronazo en dicha emisión.

La llamada «Señorita Laura» y los presentadores se «agarraron del chongo» en plena emisión luego de que ella les reclamara por algunos comentarios que han hecho acerca de ella.La peruana habló con Javier y Elisa para aclarar que no estaba huyendo y dio los detalles de su situación con el SAT.Elisa aprovechó el momento para ponerle a Laura el audio en el que supuestamente ataca a México.

«Daría la vida por largarme de este p*to país, ¿sabes? La vida. La gente es muy envidiosa», fueron las palabras que han estado en entredicho y por las que Beristain le pidió a Bozzo que se disculpara, algo que no hizo.

«Con todo respeto, Laura, te pido como mexicana que te disculpes por lo que dijiste… una extranjera que tiene la nacionalidad (mexicana) y que se expresa de esa manera, ¿por qué no, con humildad, pides una disculpa a los mexicanos por lo que (dijiste), de la manera como te expresaste?», dijo Elisa.

Tras esta petición, la «Señorita Laura» le respondió que ella tiene documentos que avalan que es mexicana y que por lo tanto jamás hablará mal de Tierra Azteca. Aseguró que los audios fueron editados.

«Yo soy tan mexicana como tú, porque aquí tengo mi pasaporte que dice que soy mexicana», dijo Laura.

La conductora mencionó además que ahora que se ausentó de los reflectores mucha gente de México le tendió su apoyo.,

«No, no, no mi reina, acá la gente me conoce, en donde he estado estos tres meses me ha dado cuenta del amor tan increíble que me tienen, cómo me han cuidado y protegido la gente más humilde de este país».