¿Yalitza Aparicio no es maestra? Aseguran que su título no parece en la SEP

Yalitza Aparicio conquistó Hollywood de manera inesperada, pues su hermana era quien originalmente haría el casting para participar en Roma y por un cambio de planes de última hora, ella audicionó, se quedó con el papel principal y llegó a los premios Oscar. Desde este momento, la famosa dejó su trabajo como profesora y actualmente además de actuar, modela y es embajadora de varias asociaciones y marcas, pero ahora está envuelta en una nueva polémica, ya que unos conductores aseguran que la originaria de Oaxaca no tiene un título profesional como lo ha dicho en varias ocasiones.

Todo comenzó cuando el periodista Enrique Galván Ochoa llamó a Yalitza Aparicio “trabajadora del hogar” y una gran cantidad de usuarios de redes sociales hicieron énfasis en que ese fue el papel que interpretó en Roma, pero que en la vida real, la famosa era actriz, modelo y maestra, pues se sabe que antes de saltar a la fama, la nominada al Oscar trabajó como maestra de un jardín de niños.

Ante esta polémica, los conductores de Chisme No Like abrieron la página web de la SEP en la que se pueden buscar los títulos y cédulas que una persona posee y buscaron a Yalitza Aparicio, pero no pudieron encontrar ningún resultado.

“Siempre dijo Yalitza Aparicio que era maestra. Todo mundo sabe que era maestra. Qué malos que son. Hay un método para saberlo”, dijo Ceriani.

De acuerdo con Elisa Beristain y Javier Ceriani, buscaron el nombre completo de Yalitza Aparicio en su acta de nacimiento para evitar ingresar datos erróneos en la página de la SEP y aun así no encontraron ningún título profesional a nombre de la originaria de Tlaxiaco, Oaxaca.

“Nosotros fuimos a buscar el registro. La SEP es en donde se comprueba, pensamos que tal vez su nombre era incorrecto y nos dimos a la tarea de sacar su acta de nacimiento…. A lo mejor no le dio tiempo de sacar sus papeles. Es importante que lo aclares Aparicio…”, dijo el conductor, quien le pidió a la actriz que aclare la situación.

Con algunas capturas de pantalla de la página de la SEP, Javier Ceriani insistió en que Yalitza Aparicio no cuenta con un título y una cédula, además especuló que la famosa podría haber dejado inconclusos sus trámites y es por eso que no aparece en los registros.

Cabe mencionar que Yalitza Aparicio no ha hecho comentarios al respecto, ni explicado la razón por la que no aparece en los registros de la SEP, pero esto se podría deber a varias circunstancias, como un trámite inconcluso o un error del sistema al momento de capturar los datos de la protagonista de Roma, ya que esto es muy común, además en el portal Nómina Transparente sí se puede encontrar, el cargo que tenía e incluso el sueldo que le pagaban por dar clases en un jardín de niños.

Tendremos que esperar hasta que Yalitza Aparcio rompa el silencio sobre el tema para conocer la verdad.