Yahir confiesa que probó las drogas

Yahir sigue disfrutando de su regreso a los escenarios con la obra musical “Hoy no me puedo levantar”; sin embargo, el cantante no olvida el duro momento que pasó cuando su primogénito se enganchó en el mundo de las drogas.

Durante la entrevista que brindó al programa Venga la Alegría, el ex académico recordó que en alguna etapa de su vida estuvo cerca de diversas sustancias tóxicas, aunque él vivió todo lo contrario a su hijo Tristan.

“Fue algo muy casual, yo de chamaco probé alguna cosa y todo, pero yo nunca he vivido enganchado a nada gracias a Dios, ni al alcohol, ni a las drogas, ni a nada, me gusta vivir una vida sana desde muy chamaco, jugué béisbol desde muy chamaco, mi papá nunca me dejó de la mano, siempre ha estado conmigo, mi papá es deportista, mi hermano es deportista, en mi familia nos gusta mucho ese rollo, yo he estado más clavado en esa parte que en la cuestión de las drogas”, confesó Yahir.

Posteriormente, el intérprete de “Alucinado” aseguró que su hijo sigue poniendo todo de su parte para combatir sus adicciones. “Como lo saben, no es ningún secreto, mi hijo tuvo problemas de drogas y todo, y él quiere dejar un buen mensaje con eso, es algo que yo también estoy viviendo con la obra de teatro “Hoy no me puedo levantar”, estamos dejando un mensaje para todos los que han vivido algo así”.

Por último, Yahir reveló lo complicado que ha sido sacar a su hijo del mundo de las drogas. “No ha sido nada fácil, pero yo el consejo que le doy a todos los morros que son papás muy jóvenes, yo fui papá a los 18, 19 años, entonces es estar, Dios aprieta, pero no ahorca, muchas veces te da miedo, ‘es que no voy a poder, es que no esto’, y prefieren abandonar muchas veces a sus hijos, no, la vida no es así, porque tienes que estar todo el tiempo, demostrar tu amor, eso es lo que te saca delante de cualquier problema, entonces gracias a Dios mi hijo y yo siempre hemos sido muy unidos y nunca he tenido pena de decirle que lo amo, que lo adoro, y lo cargo y lo abrazo, y eso para mi es lo más importante, mis hijos es lo más importante, dependen de mí, tengo que cuidarme yo para que ellos también estén bien”.