Ya no me importa si nadie me cree o no me cree: Karla Panini

ESPECIAL.- Tras casi un mes de espera, Karla Panini por fin rompió el silencio sobre todas las acusaciones que ha recibido por parte de la familia de Karla Luna, del empresario Felipe Silva y de Fabiola Martínez.

En la primera parte de la entrevista para De Primera Mano, la comediante reveló los motivos que la impedían hablar sobre dichos temas.

«Hay muchas cosas que me han impedido poder hablar de este tema, que nunca pensé que fuera a causar tanto impacto social, nunca pensé que hubiera tantas ganas de la gente de querer saber. Sentía que yo que si hablaba era lastimar y hacer algo que en su momento era lastimoso decirlo. No estaba muy en paz con ese tema, mi familia», mencionó.

«Yo te puedo decir que es un tema yo hablé en su momento, es un tema que yo superé, es un tema que yo traté con la persona», agregó.

Además, aseguró que, pese a las críticas, no le interesa para nada lo que opine la gente de ella.

«Ya no me importa si nadie me cree o no me cree, si creen que soy buena o creen que soy mala. Eso es algo que, como te explico, se habló», mencionó.

En cuanto a la traición a su amiga Karla Luna, la comediante aseguró que ella lo habló en su momento con ella.

«También quiero dejar en claro que yo no hablé de este tema una vez: yo hablé de este tema las veces que ella lo necesitó, y fui cuando ella me lo pidió. Fueron tres veces las que yo hablé con ella de este tema y no te puedo decir que quedó una amistad, porque no fue así, pero por mi parte iba siempre de forma genuina a hablar, de forma honesta hablar, y por mi parte siempre con apertura para hablar de lo que fuera. Yo hablé con quien tenía que hablar ese tema, y yo aclaré las cosas que tenía que aclarar de ese tema», agregó.

Agregó que no le robó de ninguna manera a su colega en cuanto a su relación con Las Lavanderas.

«Cualquier dinero que se generaba de Lavanderas había una junta y se nos entregaba a las dos por igual, tanto cuentas, como dinero o lo que fuera», agregó, asegura que su separación también se dio por otra situación: «A mí se me requirió por parte de una autoridad un pago de impuestos que era de las dos, los depósitos de Lavanderas entraban a mi cuenta porque ella no estaba dada de alta. Cuando a mí me requieren me dicen la cantidad de impuestos que hay que pagar, yo le digo a ella y no me respondió por ese dinero».