‘Ya estoy harto’; Poncho De Nigris estalla contra su madre por hablar mal de él

El presentador y cantante, Poncho De Nigris, no lleva una buena relación con su madre, Leticia Guajardo y ahora el regiomontano arremetió fuertemente contra ella, asegurando que nunca ha estado pendiente ni de él ni de sus hermanos.

Por medio de un “live” Poncho comentó que en una ocasión, Leticia estuvo en un proyecto en el que se habló negativo de los De Nigris y ella no fue para defenderlos.

“Ella Leticia -en lugar de bloquear a la gente y decir, no, yo defiendo a mis hijos, ante todo, no, ella aplaude y dice sí, sí, mis hijos son unos malvados, me tiene abandonada, nadie me quiere”, comentó.

De Nigris informó que Guajardo desea brillar demeritando a sus hiijos, algo que a él le parece bastante lamentable.

Para Poncho, los hijos son los más preciado que todo ser humano puede tener, es por eso que el defiende a capa y espada a los suyos.

“Eso es lo más importante en la vida para mí, mis hijos… ya estamos hartos y cansados; está Su madre dividiendo las familias”.

Por otro lado, Poncho compartió que su progenitora ha hecho hasta lo imposible por tratar de que él se divorcie, “no sé para qué”, agregó.