Toño Mauri continúa recuperándose luego de vencer su contagio de Covid-19 y sus secuelas, mismas que lo llevaron a recibir un doble trasplante de pulmón.

A escasos días de abandonar el hospital donde estuvo recluido por varios meses, el actor confesó que pudo enviarle un mensaje a la familia de su donante, aunque no descarta la idea de encontrarse con ellos.

“Yo hice una carta para la familia del donante, donde le expreso lo que siento, mi agradecimiento y sí, si hay la oportunidad me gustaría conocerlos, que vieran esta parte de mí”, dijo Mauri en entrevista para el programa Despierta América.

Al mencionar a la persona que le dio sus órganos, Toño expresó: “es una parte muy sensible porque no sé cómo es, pero me visualizo a un ángel de luz dándonos sus órganos para poder vivir y yo estoy seguro que todos esos seres están en un lugar muy especial”.