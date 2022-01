Todo lo que tienes que saber sobre ‘How I Met Your Father’, el reboot de “HIMYM”

yer en Estados Unidos se estrenó uno de los spin-off más esperados de este año, How I Met Your Father ( HIMYF ) que significa, entre otras cosas, el debut de Hilary Duff ( Lizzie McGuire ) en streaming , a través de Hulu. Otra de las grandes sorpresas es que Kim Cattrall se sumó a la producción como la narradora de la serie. Esta ‘secuela independiente’ de How I Met Your Mother, en la que el entrañable Bob Saget (quien murió hace 10 días) sólo prestó su voz, pero nunca apareció en pantalla, tiene su primera diferencia justo ahí; ya que Kim sí estará de carne y hueso como la Sophie del 2050 —Duff en la época actual—.

HIMYF fue desarrollada por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger , también está en el equipo Pamela Fryman , quien fue la directora de la mayoría de los episodios de How I Met Your Mother y contó con la gran ayuda de los creadores de la serie original: Carter Bays y Craig Thomas , pero ahora como productores ejecutivos. Sin adelantarnos innecesariamente, con los dos capítulos estrenados ayer en Hulu, sabemos que hay conexiones muy directas entre ambas historias, en locaciones, pero también que en HIMYF la dinámica de las citas de sus protagonistas les habla de lleno a los millenials y centennials , con el uso de las Apps, como Tinder, y un universo digital para conocer gente. La ‘espina dorsal’ de este reboot es la misma, con Sophie contándole a su hijo cómo conoció a su papá y todo lo que sucedió tras ese suceso (ya verán a qué nos referimos). ‘Fue difícil vivir el momento en 2022. Siempre había otro lugar donde podrías estar. Alguien más con quien podrías estar’, se oye decir a Kim en el arranque. En How I Met Your Father los amigos de Sophie también serán fundamentales para la trama. Así acompañan a Hilary y a Cattrall Francia Raísa ( The Secret Live of the American Teenager ), Suraj Sharma de God Friended Me , Tom Ainsley , a quien vimos en The Royals ; el escritor/comediante Tien Tran (de Candyman ), y Chris Lowell , nada menos que Bash de G.L.O.W .

¿Dónde ver HIMYF?

Insiders adelantaron a Quién que esperaremos muy poco para la llegada de How I Met Your Father a una de nuestras plataformas disponibles, que será Star+ , tentativamente el próximo marzo, por lo que por el momento te invitamos a no leer los reviews hechos por los medios especializados para que tengas la oportunidad de descubrir las diferencias y conexiones de las tramas. Como dato curioso te compartimos que la idea original de HIMYF se comenzó a trabajar desde 2004. A medida que How I Met Your Mother se acercaba a su final, fue entonces que CBS ordenó que se echara a andar la maquinaria del serial How I Met Your Dad, que tendría a Greta Gerwig en el protagónico y a Meg Ryan como narradora, pero no se concretó.