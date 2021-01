Thalía denuncia las condiciones inaceptables en que se ha encontrado a su abuela de 103 años

Este lunes debería de haber sido un día muy feliz para la cantante Thalía, porque su querida abuela Eva Mange cumplía 103 años y ambas planeaban celebrarlo juntas en compañía de otros miembros de la familia. En su lugar, la estrella de la música mexicana descubrió a la anciana en unas condiciones que ha descrito como «inaceptables» en la residencia donde reside y donde no habría estado recibiendo los cuidados que ella esperaba durante los últimos meses.

«Por ahora no podemos dar tantos detalles de lo acontecido a su salud; pero en estos momentos sí quisiéramos pedirles una oración por ella. Oraciones y luz, para que recupere pronto la salud que se ha visto comprometida. Muchísimas gracias a [email protected] por las felicitaciones que nos han mandado para celebrarla hoy, en su cumpleaños número 103», ha escrito Thalía en Instagram.

Su otra nieta más famosa, la actriz Laura Zapata -hermana por parte de madre de Thalía-, también se ha hecho eco de la situación «inhumana» en que se habría encontrado a su abuela a través de Twitter, para desvelar además que la mujer tiene varias úlceras en la piel -de las que ella ha compartido fotos- debido a la negligencia de los profesionales que deberían haber velado por su bienestar y comodidad.

«Estamos en pandemia y por salud no puedes verlos. Yo hablaba mañana, tarde y noche. Y me ocultaron todo el tiempo esta felonía», ha desvelado Laura para aclarar por qué hasta ahora no había sido consciente del sufrimiento de la señora Mange. «Todas las mañanas me mandaban fotos de cómo estaba y la enfermera psicótica la vestía y traía de aquí para allá con esas llagas. ¡Inhumano!».

En el pasado Laura y Thalía se han enfrentado por el cuidado de su abuela, que ha permanecido principalmente a cargo de la primera, quien ha reprochado en varias ocasiones a sus hermanastras que no se hayan interesado por Eva todo lo que deberían. Sin embargo, ahora ambas han cerrado filas para garantizar que la mujer esté bien atendida y que este mismo martes se la someta a una intervención para tratar de eliminar las lesiones que padece en la piel.