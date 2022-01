La actriz Michelle Renaud reveló que el padre de su hijo Marcelo se encuentra alejado del pequeño de cinco años, por aparentes “errores” cometidos en el pasado.

La intérprete utilizó su cuenta oficial de Instagram para referirse al tema y aclarar que hay un proceso en contra del sujeto, pues habría actuado indebidamente en perjuicio del menor de edad.

Cabe destacar que la famosa dio la cara para hablar sobre esta situación luego de la aparición de una nota en una conocida revista de espectáculos, donde se especifica que su actitud no es la más accesible con su ex.

“Mañana va a salir una nota donde se habla un tema de mi hijo Marcelo con respecto a su papá. No voy a entrar en detalles, pero les voy a contar algo. Mi hijo ya va a cumplir cinco años y en este tiempo, desde que quedé embarazada, siempre he hablado bien del papá de mi hijo. He ocultado todas la verdades porque el día de mañana, cuando Marcelo busque en Google a su papá, quiero que encuentre un hombre íntegro”, expresó Michelle Renaud.

¿El hijo de Michelle Renaud fue golpeado por su padre?

Durante su transmisión en vivo para Instagram, la protagonista de “Quererlo todo” aclaró que siempre permitió la convivencia de su hijo con su ex pese a que él no es “la mejor persona”.

No obstante, ocurrió una situación que ella no pudo tolerar: al parecer el padre de Marcelo le hizo daño de alguna forma, por lo que se dio a entender que lo golpeó.

Aunque no fue explícita, Michelle Renaud pidió respeto para esta situación porque su pequeño es menor de edad. Además, se mostró abierta a ayudarle a su ex a recapacitar.

“Empezó el papá a subir notas de que extrañaba a su hijo… él extraña a mi hijo por acciones de él, por acciones que lastimaron mucho a mi hijo y que me lastimaron a mí como su mamá. Por acciones por las cuales tengo que proteger a mi bebé. No creo que sea buena manera subir a redes lo que está pasando con la vida de su hijo para obtener seguidores”, dijo.

“Su papá no es malo, Marcelo sabe que lo ama con todo el corazón, pero cometió errores y esos errores tienen una consecuencia. Estamos en un proceso de mucho amor y mucha paciencia para que su papá pueda reconocer esos errores y pueda saber cómo nunca se debe de tratar a un niño”, sentenció Michelle Renaud al señalar que desea superar esta situación con ayuda de la ley, de Dios y de su familia.