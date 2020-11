Tefi Valenzuela perdona a Eleazar N. de corazón, pero no en lo penal

La cantante dejó ver su cara a una semana de lo ocurrido y dijo: «yo no le voy a otorgar el perdón, solamente el de mi corazón”.

La cantante y modelo Tefi Valenzuela, le respondió al abogado del actor Eleazar ‘N’, Froylan Díaz, sobre que este, negó que su cliente, haya intentado asfixiar a Stephanie; por lo cual, la peruana dijo que todo quedó asentado en la carpeta de investigación y ya es cuestión de las autoridades dar con la verdad.

Entrevistamos vía zoom a la modelo peruana, quien por la insistencia de los medios respecto a que si su expareja la intentó asfixiar, ella fue clara y respondió amablemente a los cuestionamientos.

“Mira eso está en la carpeta de investigación y tengo que hablar con mi abogado quien tiene la carpeta de investigación, y la verdad prefiero que él hable y yo ya no meterme en ese tema”, comentó.

Además, señaló que ella quiere seguir adelante con su vida y se alejará por un tiempo de los medios para sanar e indicó que perdona a Eleazar de todo corazón; aunque para este proceso penal, no le otorgará el perdón.

“Yo lo perdono, no voy a cargar con ningún rencor en mi corazón, eso es lo que quiero decir, lo perdono. Lo que pasé con él y la justicia, y ella decide que tiene que pagar por algún error de alguna manera, ya es decisión de ellos yo cumplí con lo mío. Yo no les deseó ningún mal, al contrario; yo no le voy a otorgar el perdón, solamente el de mi corazón”, contó Tefi.

Incluso la modelo peruana comentó que ya no quiere hablar nada al respecto de este caso, pues todo se lo deja a la justicia y a Dios, y prefiere alejarse temporalmente para pensar en el futuro de su carrera y enfocarse en sus proyectos musicales.