Sylvia Pasquel se niega a hablar del escándalo que enfrenta la familia Guzmán Pinal

Sylvia Pasquel fue cuestionada sobre el escándalo que envuelve a parte de su familia, luego de que su sobrina Frida Sofía denunciara públicamente a Enrique Guzmán de abusarla cuando era una niña.

Durante su asistencia a un evento en Acapulco donde fue reconocida por su labor altruista, la prensa no perdió la oportunidad de interrogarla por la controversia que vive la familia Guzmán Pinal tras el supuesto abuso que sufrió la hija de Alejandra Guzmán en manos de su abuelo Enrique Guzmán.

Sin embargo, la actriz se mostró renuente a hablar del tema y explicó: “Ustedes me conocen bien y saben que yo todos esos temas familiares ni los toco en las redes ni los toco con la prensa, entonces, yo me paré porque sé que ustedes van a respetar esto, porque con muchos de ustedes ya platiqué de la postura en la que yo estoy, que es la de no hacer ningún comentario, lo que se tenga que arreglar se arreglará entre la familia”.

Al respecto de cómo se encuentra Doña Silvia Pinal con toda esta situación, Pasquel comentó: “mi mami está muy linda, está muy bien, gracias por su preocupación, todos estamos tranquilos y unidos, yo me abstengo (del tema)”.

Finalmente, Sylvia también fue cuestionada por la salud de su nieta Michelle Salas y la forma en que está siendo retratada en la bioserie de Luis Miguel, a lo que tajantemente dijo: “respétenme ustedes que no voy a tocar ninguno de esos temas”.