Sylvia Pasquel enfrenta serios problemas económicos debido a la pandemia

Sylvia Pasquel se une a la lista de famosos que están sufriendo los estragos de la falta de trabajo por la pandemia, y debido a que su foro artístico se encuentra cerrado, atraviesa por fuertes problemas económicos. “Ahorita yo traigo un pleito con la luz y el agua porque como los medidores están adentro, pues me siguen cobrando la última lectura, entonces el foro sigue pagando 6 mil pesos de luz, cuando hace 4 meses que no trabaja, no hay nadie, que no hay ni un gasto ni de luz ni de agua”.

Pese a esta situación, la hija de Doña Silvia Pinal manifestó en entrevista para el programa Hoy que sigue pagando el sueldo completo de sus empleados. “Están en su casa con su sueldo al 100 por ciento, la persona que maneja la administración está haciendo trabajo de oficina en su casa, pero al final, esto tendrá que pasar en algún momento”, declaró. De la misma manera, la actriz externó su incertidumbre sobre el regreso a la vida laboral. “Cómo vamos a abrir no lo sabemos, quién sabe a la hora que abramos las puertas de los teatros también cómo va a estar la gente, si va a tener miedo de acudir a lugares como estos, o si van a pedirnos que abramos al 35 por ciento de cupo, lo cual ya dijimos todos que no, que no vamos a abrir en esas condiciones, porque al final del día quién aguanta una temporada con el 35 por ciento”.

“Si todos los servicios y todos los impuestos se bajaran también al 35 por ciento, estamos hablando de que todos estamos en el mismo barco y todos le estamos echando ganas para que esto se recupere. Pero ni la luz, ni el agua, ni el teléfono, ni nada se bajan”, puntualizó. Para finalizar, Sylvia pidió ayuda del gobierno al solicitar que también se baje el pago de impuestos de los servicios básicos, pues eso también ayudaría a que los empresarios pudieran recuperarse rápidamente.