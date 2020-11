Sugey Ábrego quedó con una deuda de su ex marido de medio millón de pesos

Sugey Ábrego reveló la estafa que sufrió por parte de su ex esposo, quien la dejó con una deuda en el banco por más de medio millón de pesos.

La actriz comentó al programa ‘Sale el Sol’ que su ex Enrique Durán había pedido un préstamo al banco para iniciar un negocio juntos: “El préstamo lo solicité al banco a mi nombre, y lo único que pedí cuando nos divorciamos es que cumpliera con ese préstamo porque a la que le hablan para cobrarle es a mí. Dejó de pagar desde octubre del 2019…me divorcié de una persona estafadora”.

Sugey denunció que Durán no se ha presentado a las audiencias, ya que ella lo demandó ante las instancias correspondientes, indicó la actriz, quien se ha visto muy afectada en su economía: “A mí me han prestado amigos, primeros actores, de repente no alcanzo a fin de mes; a veces no tengo para pagarle a la chica que me ayuda, quien ayuda con dinero a sus papás, entonces yo también me siento obligada. Ahorita no estoy ayudando a mis papás por lo mismo”.