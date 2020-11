Sofía Castro da positivo a covid-19 y habla de sus graves síntomas

Sofía Castreo, hija de Angélica Rivera y José Alberto Castro, recién reveló a través de sus redes sociales que hace una semana dio positivo al test de covid-19, enfermedad que la ha tenido bastante mal. Fue por medio de sus historias en Instagram que, la actriz y bailarina decidió compartir la noticia con sus miles de seguidores, quienes se mostraron preocupados ante el resultado y los síntomas que relató la famosa.

“Hace un poquito más de una semana salí positiva a covid-19. No lo había querido platicar, no lo había querido anunciar hasta sentirme un poco mejor. Me dieron bastantes síntomas; estuve un poco malita. Me dio calentura, mucho dolor de cabeza…”, fue parte del mensaje de la actriz en Instagram.

La famosa continuó con su relato en cuanto a las afectaciones que causaron el virus en su cuerpo que, si bien fueron bastantes, no necesitó internarse en algún hospital, simplemente está siguiendo los cuidados médicos necesarios así como la rigurosa cuarentena para evitar contagiar a alguien más.

“La sensación de no poder respirar, la verdad es que tuve varios síntomas. Me quedé sin olfato y sin gusto. Gracias a Dios no tuve la necesidad de int ningún hospital», continuó, asegurando que un buen doctor estaba encargándose de su salud.

La actriz concluyó que ha llevado a cabo todos los protocolos de salud necesarios para evitar el contagio. Cumplió cada una de las indicaciones y siempre guardó distancia. “Todos estamos expuestos por más que nos cuidemos, por más que seamos responsables”, concluyó Sofía Castro, hija de Angelica Rivera.

“Espero estar mejor porque el sábado tengo un compromiso de trabajo muy importante, espero poder estar sana”, concluyó la famosa dejando ver que pronto podría retomar sus labores, las cuales había frenado por motivo de salud.

En cuanto a Angélica Rivera, José Alberto Castro y sus hermanas, se desconoce su han mantenido contacto con ella o presentado algún síntoma, pues no han declarado nada con respecto a la salud de Sofía, quien si bien ha tenido fuertes síntomas, sigue recuperándose y tratando de salir de la enfermedad.