Sofía Castro cuenta detalles de su vida que pocos sabían de ella

Sofía Castro inauguró ya su canal en YouTube, ‘Sofia Castro R’, y prometió que, además de hablar de su vida privada, compartirá tips de belleza y moda, y tendrá invitados especiales.

“Con la novedad de que soy una más que saca su canal de YouTube, pero es algo que me tiene muy contenta, muy emocionada. Desde hace mucho tiempo lo había querido hacer, pero la verdad no me atrevida a hacerlo. Va a haber muchos tips de moda, de belleza, maquillaje, de vida. Va a haber una sección sorpresa. Van a haber muchos invitados”, aseguró en su primer video, el cual, en menos de 24 horas, ya tiene más de 5 mil vistas.

En este primer clip, titulado “10 cosas que casi nadie sabe de mí”, la hija de Angélica Rivera y José Alberto Castro contó justamente aspectos desconocidos en su vida, entre ellos, que Nick Jonas es su amor platónico desde los 12, que es cazadora de ofertas, que ama las peonias y todas las bebidas que tengan tequila, que se baña con la luz apagada y que es compradora compulsiva, en especial de maquillaje.

“Yo creo que eso me lo dejó mi abuela Coco (doña Socorro Castro), porque a mis hermanas, a mí y a ella nos fascina la cháchara”, reveló.

Sofía Castro también hizo confesiones más íntimas, por ejemplo, que duerme en calzones porque no le gustan los pantalones ni los camisones y que odia usar brasier: “Odio la varilla, me incomoda; la verdad, uso más sport bra o tops”, aseguró.

La actriz de la serie El dragón confesó que desde niña es fan de la lucha libre, que le va a los técnicos, en especial al luchador Místico, y que esta afición la adquirió porque todos los domingos veía las luchas en el Canal 5 de Televisa.

Además, reconoció que aunque trata de llevar una alimentación saludable, su mayor debilidad son los antojitos.

“Mucha gente piensa que como muy saludable y sí, trato de comer bastante saludable, pero lo mío lo mío es la garnacha, el taco, el chilaquil, las enfrijoladas, las tortas, los tacos de canasta, la torta de chilaquil, la guajolota me fascina y, por supuesto, lo que más me gusta y más disfruto es el pozole y los tacos de barbacoa”.

Además de estrenar el canal de YouTube, Sofía Castro está feliz porque acaba de cumplir un año de noviazgo con Pablo Bernot y no dudó en presumirlo en Instagram. “365 días contigo. Gracias, mi amor, por tantas risas, consejos, abrazos, viajes, lágrimas, alguna que otra pelea, jaaa. Por tu paciencia, tu apoyo, tus sorpresas; por aguantar la distancia conmigo, pero sobre todo, gracias por tu amor incondicional. Me has enseñado que el amor SÍ puede ser bonito y que el amor es de 2 y que si se hace equipo todo se puede. La vida no sería lo hermosa que es si no tuviéramos cicatrices. Gracias por sanar las mías, gracias, amor, por llegar a mi vida. TE AMO INFINITO”, le escribió Sofía Castro al empresario morelense.

Angélica Rivera , su mamá, celebró el post con varios corazones. Otras que la felicitaron por este primer año de noviazgo con Bernot fueron Renata Notni e Irina Baeva .