Silvia Pinal confirma despido de su empleada

Doña Mary, la empleada de 70 años de la primera actriz Silvia Pinal, si será despedida, así como lo dijo la propia actriz en entrevista telefónica.

“Sí se va a ir, como no… No se ha ido no se ni por que. No sirve para nada, no hace nada, todo le molesta. No es una persona que pueda trabajar, necesita conseguir algo donde esté sentadita”, señaló la actriz en entrevista con Multimedios.

La empleada de Pinal había sido echada por su hijo Luis Enrique, cuando la actriz tuvo que ser hospitalizada por una fractura de cadera. Como la señora fue echada con violencia y sin el pago de la indemnización correspondiente, doña Silvia arregló la situación y siguió trabajando para ella. La actriz dijo en aquella ocasión: “Mira, no se trata de cariño, se trata de muchas cosas. Yo necesito de una persona que me ayude y ella necesita dinero, entonces ella trabaja y yo le pago, así de sencillo”.