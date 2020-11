Silvia Pinal asegura que no ha decidido a quién dejarle su herencia

Silvia Pinal rompió el silencio para desmentir los rumores que aseguraban que su hijo Luis Enrique estaba buscando la manera de que la actriz sacara de su testamento a Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán para dejarle toda su herencia a él.

“Son cosas demasiado privadas por un lado, y por el otro todavía no tengo pensado hacer nada, ya tengo más o menos ahí encima algo hecho, pero no está nada fijo”, dijo en primera instancia durante la entrevista para el programa “De Primera Mano”.

Acto seguido, Doña Silvia dejó en claro que por ahora no tiene su testamento listo. “No dejan de ser chismes, lo de la herencia no lo he decidido, y me parece un poquito violento ponerme a decir qué es lo que voy a hacer, esas son cosas muy discretas, cosas muy personales. Desde luego trataré de quedar bien con todos, si es posible”.

De la misma manera, la artista destacó que sigue pensando que el famoso cuadro que le pintó Diego Rivera estará en un museo para que la gente pueda disfrutar de él.

Cabe señalar que previo a estas declaraciones, la primera actriz descartó tajantemente que haya padecido Covid-19. “No, Dios me libre, estoy bastante bien, ningún contratiempo, estoy perfectamente bien, y pues lista para trabajar”.