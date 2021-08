Sherlyn Sánchez, la joven de 16 años de Los Mochis, gana la Voz México 2021

Este miércoles 11 de agosto se dio a conocer a la ganadora del reality show de Azteca, Sherlyn Sánchez -de tan solo 16 años-se coronó como la ganadora de La Voz México en su edición 2021.

La joven se encuentra sumamente contenta por haber demostrado su talento en la sala de la última batalla, en donde arrasó al interpretar “Culpable o inocente” y posteriormente con “El Toro relajo” de Selena Quintanilla sorprendió con su presencia en el escenario.

La chica pertenecía al equipo de Edith Márquez y sin duda hizo una gran elección al irse a este equipo en donde pudo demostrar sus raíces con la elección musical por la que optó durante toda la competencia.

Sherlyn Sánchez es originaria de Sinaloa, por lo que su coach fue ideal en este camino al éxito en donde se llevó el premio de “La Voz México” en su edición de 2021 por parte de la televisora del Ajusco.

La joven cantante cuenta con poco más de 19 mil seguidores en Instagram, muchos de ellos se emocionaron al saber que Sherlyn se llevó el premio en este concurso de canto que generó expectativa en la audiencia.

“La verdad estoy que no me creo de dónde he llegado por tanta dedicación y esfuerzo”, escribió en sus redes sociales la joven de tan solo 16 años que arrasó con su interpretación; y es que cabe mencionar que la chica tiene un rango vocal bastante maduro para su edad.

Sin duda la joven tendrá una gran oportunidad en el género del regional mexicano y es que su estilo da para que la chica pueda explotar su talento.

Hasta el momento no se ha confirmado qué es lo que ganará Sherlyn Sánchez, pero en ediciones anteriores los triunfadores de “La Voz México” se llevaron un auto último modelo, una jugosa cantidad de dinero para comenzar su carrera musical, así como un contrato de grabación.

Durante la gala del pasado 11 de agosto, el equipo de María José -junto a Arturo de la Fuente y Ale Soto- cantaron “Stand by me”. Miguel Bosé –con Kike Aristi y Vida- interpretaron “Los chicos no lloran”. Edith Márquez -Sherlyn y Azucena- cantó “Dejémoslo así”. Y Jesús Navarro -con Sumiko y Arantza- cantó “Adicto a ti”.