Sherlyn reveló que quiere tener otro bebé, con o sin pareja

Sherlyn ya se encuentra en la Ciudad de México luego de que se tomará unas vacaciones por Europa con su hijo, sin duda la actriz en repetidas ocasiones ha dicho que la mejor faceta de su vida fue convertirse en madre hace un poco más de un año.

La actriz no ha escondido los deseos que tiene de convertirse nuevamente en madre, aunque tenga que acudir a métodos diferentes para lograrlo. Ahora, Sherlyn confirmó a los medios de comunicación que si tiene la intención de embarazarse por segunda vez el año que viene.

»Me encantaría tener otro… yo creo que le voy a dar un añito más, y si en un año veo que no, se cierra la fábrica, pero sí vamos que las cosas siguen caminando bien, probablemente el próximo año les esté dando la sorpresa», dijo Sherlyn.

Tras esta revelación la prensa le cuestionó si piensa tener novio o comprometerse para concebir a este segundo bebé, sin embargo, la joven madre respondió tajante que lo más seguro es que use el mismo método con el que se embarazó de su pequeño.

»Me gustaría que fuera bajo el mismo método, porque para mí es muy importante que los niños tengan el mismo nivel de amor y es imposible querer menos o más a un niño que no es tuyo, entonces yo quiero que mis hijos tengan las mismas posibilidades», mencionó.

Además, contó que lo más probable es que el padre biológico de su siguiente bebé sea el mismo que el de su primogénito: »Es una posibilidad, si lo tenemos, o sea, lo dejas como en hold, por si quieres tener otro hijo para que sea del mismo papá, y si, sí lo haría con el mismo».

Finalmente, Sherlyn no perdió la oportunidad de asegurar que ha hecho todo lo posible por ser una mamá totalmente dedicada al pequeño: »A mí me pueden tachar de muchas cosas, menos de ser una mamá descuidada, soy una mamá que está 100 por ciento con mi hijo 24/7, mi hijo no tiene nana, cuando no está conmigo está con mis papás», concluyó.