Sherlyn explota con persona que cargó a su hijo y un día después dio positivo a Covid-19

Sherlyn confesó el gran enojo que vivió con un hombre que asistió a una reunión de amigos y estuvo en contacto con su hijo un día antes de dar positivo a Covid-19.

La actriz y conductora relató durante su encuentro con sus colegas del programa Netas Divinas el mal momento que pasó cuando se enteró que una persona con la que su hijo tuvo contacto tenía coronavirus.

“Llegó este señor con unos chupes encima, que todos lo conocen, y llegó y me dijo ‘¡Ay, déjame cargar a tu hijo!’, no sé qué (más), cargó a mi hijo muy alegre, no sé qué tanto, y pues me dice uno de los amigos de Ale ‘quítale, al bebé, que no lo cargue’, entonces se lo quité, agarré a mi hijo, bye. Y al siguiente día me habla uno de mis amigos que estuvo en la reunión, y me dijo ‘Sher, salió este señor positivo’, y yo me quería, o sea, era como… me quería morir””, contó.

Tras la angustia al enterarse de la noticia, Sherlyn reveló que también sintió mucho coraje con esa persona, por lo que no dudó en hablarle para externarle su descontento por no tener cuidado y exponer a las demás personas.

“Le dije a Alejandro, pásame su teléfono porque yo necesito hablar con él, (me dice) ‘no Sher, ya déjalo así’, y yo de ‘no, no, no, este necesita escucharme’, y le marqué y le dije que era un irresponsable, que ¡cómo se le había ocurrido!, que si tenía duda ¿por qué chin&%* no se guardó en su casa?, y no evitó el tener contacto, o sea deja a mi bebé, había amigos, hubo mucha gente así, hubo mucha gente que porque era asintomática salió a la calle y a mí me dio un coraje con esa gente, pero no seas cab*$%, si tienes dudas no expongas a nadie”, concluyó.