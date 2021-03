Sergio Mayer se dice a favor de castigar con castración química a los violadores

Sergio Mayer confesó que luego de conocer distintos casos de abuso sexual está a favor de la idea de que a los culpables de estos delitos se les castigue con la castración química.

“Es tremendo de verdad escuchar las agresiones, los abusos, es muy fuerte”, dijo el actor en entrevista para el programa Sale el Sol luego de ser cuestionado por los distintos casos de abuso que ha apoyado.

De la misma forma, destacó que ahora como político desea ayudar a que este tipo de agresiones se detengan en México. “Es importante crear una base de datos de los abusadores, de los pederastas, de los psicópatas, es importante conocer, y que esa base de datos se dé a conocer a nivel nacional”.

Posteriormente, manifestó su deseo de que las autoridades aprueben un castigo ejemplar para los sujetos que cometen estos delitos.

“Yo como padre de familia y como ciudadano, estoy a favor de la castración química, definitivamente, y que se sepa y se haga, y que esas personas que cometen este tipo de actos no tengan la posibilidad, jamás en la vida, de volver a tener una erección”, afirmó.

Finalmente, al ser cuestionado sobre posibles amenazas o temor a algunas represalias, Sergio comentó: “He recibido algunos comentarios a través de redes sociales, casi no leo, no me interesa, pero sí me han dicho, que son mentira, que no me meta, que no debería… pero soy servidor público, soy padre de familia, soy integrante de la comisión de niños, niñas y adolescentes, y ese es mi compromiso”.