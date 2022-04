¿Se va Robert Pattinson? Alfonso Herrera será el nuevo Batman para DC

Esto no es un simulacro! Alfonso Herrera, luego de participar en títulos como El baile de los 41 y la temporada 4 de Ozark, acaba de ser confirmado como el nuevo Batman para Warner Bros. y DC Cómics. Y si esto no fuera suficiente, será dirigido por el mexicano Hari Sama (Esto no es Berlín). ¿Nos vamos despidiendo de Robert Pattinson?

Tranquilos, el universo creado por Matt Reeves sigue intacto y no está relacionado a este anuncio. ¿De qué se trata? Bueno, es una producción original de Spotify, donde Herrera interpretará dentro de un podcast la versión de Batman Desenterrado. Y no es cualquier cosa, se trata de un lanzamiento global que contará con nueve adaptaciones y llegará a la plataforma el próximo 3 de mayo.

La historia fue escrita por David S. Goyer, quien ha desarrollado guiones tanto para cómics como para películas como Batman v Superman: El origen de la justicia o Batman: El caballero de la noche asciende.

En esta nueva aventura del detective murciélago también contará con las voces de en su versión latina de Carlos Aragón como Alfred, Ana Brenda Contreras como Bárbara Gordón, Zuria Vega será Kell, Alfonso Borbolla se meterá en los zapatos de El Acertijo y Hernán Mendoza como Thomas Wayne.

Batman Desenterrado también será lanzado en Brasil, Francia, Alemania, Indonesia, Italia, Japón y Estados Unidos, colocándose como uno de los proyectos más ambiciosos de Spotify. Estas son las impresiones de Alfonso Herrer como el nuevo protector de Ciudad Gótica.

«Batman es uno de los personajes más interesantes en la historia del cómic y del universo DC. Darle voz a este superhéroe tan complejo y de la mano de grandes aliados como lo es Fábula, Spotify, Warner Bros., DC y Hari Sama es un gran reto y al mismo tiempo una gran posibilidad de trabajar con grandes compañeros actores reinterpretando esta historia y creando algo muy nuestro», dijo Herrera a través de un comunicado.

Es una invitación al público a sumergirse en este universo sonoro de Ciudad Gótica.

A diferencia de la clásica historia de origen, en esta ocasión veremos a Bruce Wayne como un patólogo forense cuya tarea principal es examinar a las víctimas del asesino mejor conocido como El Cosechador en el Hospital de Ciudad Gótica. De esta manera, mejor detective del mundo deberá convertirse en Batman para salvaguardar a los ciudadanos de Ciudad Gótica y detener las fechorías de aquel misterioso y sádico villano.

No olvides que Batman Desenterrado es una colaboración entre Spotify, Warner Bros. y DC. Y la fecha de lanzamiento global será el próximo 3 de mayo. ¡Ya tenemos un nuevo Batman y es Alfonso Herrera!