Se molesta novia de Ernesto por su eliminación en Exatlón

Este domingo en Exatlón México tras una intensa y reñida competencia entre azules y rojos que lo dieron todo para salvar a los miembros de su equipo, lamentablemente le tocó ser eliminado a Ernesto Cázares del equipo azul (Héroes).

Con un nudo en la garganta Ernesto se despidió de su equipo, quienes de inmediato rompieron en llanto »Se me hace un nudo en la garganta, algo que le dije a mi equipo es que así como tuve la mente para ganar, también tengo la mente para perder, para mí es un honor perder de esta forma. Lo que más me duele es que no pude darle un abrazo de despedida a mi hermano».

Sin duda ha sido una de las salidas más dolorosas en Exatlón, pues el nombre de Ernesto de inmediato se volvió tendencia, destacando que lo van a extrañar.

Mientras que una de las personas más importante en la vida de Cázares, su novia María Robles mostró a través de sus redes sociales lo inconforme y enojada que se sentía por su eliminación, e incluso compartió imágenes con la leyenda: »Sin Ernesto Cázares, no hay Exatlón #MevoyconErnesto», »Tú no perdiste, Exatlón te perdió».

De inmediato los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar, pues la guapa novia de Ernesto incentivó a que las personas ya no continúen viendo el reality show.

A pesar de que la joven eliminó sus publicaciones, ya era demasiado tarde, pues ya circulaban en redes sociales.

Cabe destacar que Ernesto y María Robles llevan más de 8 meses de noviazgo y ya casi un año de conocerse, pues así lo compartió ella en una entrevista con ‘Venga la Alegría’ donde aseguró que su amor va viento en popa.