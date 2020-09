Sara Sosa renuente a posible reconciliación con sus hermanos José Joel y Marysol

Sara Sosa reapareció públicamente en el programa Despierta América para conmemorar el primer aniversario luctuoso de su famoso padre José José.

Tras recordar los momentos maravillosos que vivió junto al “Príncipe de la Canción”, Sara fue cuestionada por una posible reconciliación con sus hermanos mayores tras las diferencias que aún mantiene con ellos, a lo que, sin querer entrar en detalles, explicó:

“Es algo muy personal, porque igual la gente no conoce la verdadera historia, entonces yo no sé si eso fuera a pasar en un futuro, obviamente no estoy cerrada a eso, pero… yo creo que, si las cosas se pudieran arreglar sí, claro, quien no quiere algo unido con la familia, pero igual ha habido demasiadas cosas que han pasado, entonces claro, no es algo que uno dice, no, para nada”.

Al ser cuestionada por las críticas que ha recibido de la gente en todo este tiempo, Sara replicó: “claro (que las veía), pero yo creo que la razón porque no me afecta es porque obviamente no son ciertas, y el hecho de que mi papá siempre me decía ‘que te resbale, ponte aceite de coco y que te resbale’… pero yo realmente no le presto atención, porque eso solamente da energía negativa y te estresa”.

De la misma manera, Sarita envió un mensaje al pueblo de México, y manifestando su amor comentó: “que los amo, aunque no sepan la realidad, yo siempre he dicho que la gente que realmente conoció a mi papá, la gente que realmente fueron sus fans, como decimos nosotros, que son nuestra familia, saben la historia de José José, saben realmente quienes somos, entonces el hecho de que la gente crea algo que no es, como que duele, pero igual, lo mejor sería que ellos recordaran quienes fuimos nosotros como la familia siempre”

Sobre la idea de continuar con el legado de José José, Sara Sosa comentó:

“Yo creo que el legado de José es el legado de José José, yo creo que, aunque nosotros seamos los hijos, de verdad que aunque quisiéramos, ese es José José, entonces su legado es intocable, es impresionante lo que él ha hecho en 57 o 58 años de carrera y nosotros lo que podemos hacer es enfocarnos en nuestras carreras, pero siempre honrando el legado de él”.

Finalmente, la joven se negó a dar detalles del proceso legal que mantiene con sus hermanos mayores por la herencia del intérprete de “El Triste”, y aseguró que son sus abogados los que se están encargando de todo eso.