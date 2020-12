Revela cuánto cobraba Valentín Elizalde por cada show en palenque

Mario «El Cachorro» Delgado, un reconocido cantautor y productor musical originario de Culiacán, Sinaloa, tuvo una amena charla con el youtuber Jonathan Jovan Sámano, mejor conocido como Gusgri. Durante esta plática para el podcast del influencer, el cantante del Regional Mexicano contó varias anécdotas del fallecido Valentín Elizalde, quien fuera uno de sus amigos más cercanos. Ambos compartieron muchas vivencias que hoy son invaluables recuerdos.

El cantante sinaloense conoció al hijo de Lalo «El Gallo» Elizalde cuando no era famoso; en esa época Valentín Elizalde ya se dedicaba a cantar, pero no tenía hasta ese momento ningún disco grabado. Mario «El Cachorro» Delgado contó que «El Vale» comenzó bien «jodido», al punto de que en muchas ocasiones no tenía dinero ni para el camión para trasladarse a la escuela. «De repente vendía camas, jodido (empezó), no viene de familia rica».

Poco a poco Valentín Elizalde Valencia se convirtió, además de su padre, en el cantante más aclamado de la Dinastía Elizalde. Estando en su máximo apogeo, luego de comenzar desde cero, «El Gallo de Oro» llegó a ganar un millón y medio de pesos por palenque, «se llevaba cuatro millones y medio por semana, porque hacía tres palenques, ese era su sueldo», reveló el padre del también cantante Mario Delgado Jr.

Asimismo el sinaloense recordó lo increíble que eran los shows de Valentín Elizalde, los cuales en ocasiones llegaban a terminarse a los 20 o 25 minutos de haber comenzado, ya que las fans no le permitían seguir cantando al tenerlo abrazado y estarlo besando. El productor musical resaltó que hoy en día, no ha visto eso de nuevo con ningún artista del Regional Mexicano, ni con Julión Álvarez.

«Era una cosa increíble, los eventos era una cosa increíble de que de repente Valentín ya no podía seguir cantando, porque ya la gente la tenía encima, era un amor, a los 20 minutos a veces, ya no podía seguir cantando porque ya tenía las morras aquí, el micrófono ya no lo podía agarrar porque lo estaban besando, lo estaban abrazando, entonces, se acababa el evento a los 25 minutos de haber empezado y nadie reclamaba su boleto, nadie reclamaba nada, todos quedaban contentos. Yo no he visto ese fenómeno con ningún artista del momento, con ninguno».

Valentín Elizalde siempre se mantuvo humilde

«El Gallo de Oro», quien inmortalizó canciones como «Soy así», «La playa», «Vete ya», «Volveré a amar» y muchas más, siempre fue una persona muy sencilla y humilde, entregada al 100 por ciento a su público. (Camila Valencia revela lo que su hijo Valentín Elizalde le dijo antes de morir).

Valentín Elizalde jamás negó un autógrafo, una fotografía y/o un saludo a sus fans. Mario «El Cachorro» Delgado compartió con el youtuber originario de Mexicali, Baja California, que en una ocasión «El Vale» terminó un palenque a las cuatro de la madrugada y se fueron del lugar hasta las nueve de la mañana: «hasta la última persona que quiso autógrafo, a la última persona atendió».

Por aquellos años el sinaloense le abría las presentaciones al hijo de Camila Valencia. «El Cachorro» Delgado recordó esos momentos cuando cosechó gran éxito con su tema «La Milpa».

En ese tiempo Valentín era el artista, él era quien encabezaba porque era el fenómeno del momento y yo abría los eventos, nos iba muy bien gracias a Dios.

El pasado 25 de noviembre se cumplieron 14 años del asesinato de «El Gallo de Oro», tras terminar una presentación en el palenque de Reynosa, Tamaulipas. Tenía 27 años de edad y estaba en la cumbre del éxito. En redes sociales sus familiares constantemente expresan su sentir ante su ausencia. Valentina Elizalde, la menor de las hijas de Valentín Elizalde (fruto de su relación amorosa con Azucena Avilés), manifestó en el reciente aniversario luctuoso de su papá:

«Hoy hace 14 años nos arrebataron a un padre, un hermano, un ídolo, una persona que no tenía problemas con nadie, que siempre estaba cuando lo necesitábamos y se fue de la manera más horrible. Gracias a eso he crecido sin un padre, ha sido muy difícil para mí y mi familia, pero a pesar de eso tratamos de recordarlo con una sonrisa y estamos orgullosos de todo lo que logró en vida como persona y como cantante ❤️».

Valentina Elizalde, quien sigue los pasos musicales de su padre, señaló que le tocó irse antes pero segura está, que volverán a encontrarse. «Gracias por ser mi ejemplo a seguir y por dejarnos tu música para seguir escuchando tu voz, aunque ya no estés con nosotros por siempre vivo en mi corazón».