Rafael Inclán confiesa que no cuenta con ahorros, ni bienes que heredar a sus familiares

El actor Rafael Inclán, célebre integrante del espectáculo mexicano, confesó que no cuenta con ahorros ni bienes que heredar a sus familiares, ya que todo se lo ha gastado constantemente a lo largo de su vida.

En una entrevista con el programa “HOY”, el histrión de 80 años de edad afirmó que nunca ha sido una persona ahorradora y que sus ingresos los ha gastado conforme los ha obtenido. Incluso bromeó que su testamento es más largo que la lista de bienes que posee.

“El testamento sí, pero qué heredar. Creo que es más largo el testamento que lo que hay que heredar. Nunca he sido guardador o nunca he sido una gente que sepa manejar su dinero, siempre he sido como he sido toda la vida y no voy a cambiar”, afirmó Inclán.

El artista resaltó que un “actor no tiene vejez” mientras sea capaz de estar en un escenario “mientras coordine, sea funcional”, afirmó. Agregó que sus ingresos siempre los ha gastado en la vida, aunque no tanto con las mujeres.

“En mujeres es mucho decir, en la vida. El dinero se va en la vida, en todo”, afirmó Rafael Inclán.

El célebre actor de telenovelas como “¿Qué le pasa a mi familia?” aseguró que no se arrepiente de no contar con ahorros, y aseguró que quienes “deben sufrir son los que voy a heredar. El problema es de los que queden”, bromeó el comediante

El humorista está casado con Paola Lavat, una mujer quien es 45 años más joven que él. Aunque reconoce que su debilidad son las mujeres, “siempre he tratado de ser muy respetuoso”, afirmó.