‘Quiero mujeres sin miedo’, dice Ángela Aguilar

Torreón, Coah.- Ángela Aguilar no sólo pertenece a una nueva generación de artistas que busca llevar la música vernácula y ranchera a los jóvenes, también es una adolescente cuyo interés está en que la violencia hacia la mujer también sea erradicado.

Proviene de una familia artística (sus abuelos fueron Antonio Aguilar y Flor Silvestre) y ella quiere unirse a ellos, pero también busca demostrar que la igualdad es necesaria, si se desea erradicar la violencia.

«Se necesita enseñar a nuestros hijos, padres y los hombres que nos rodean que se debe de respetar a la mujer, paulatinamente la violencia hacia la mujer tendrá que disminuir, se debe empezar por la casa», dice en entrevista.

La joven de 16 años, durante su participación en los Spotify Awards, se pronunció contra los feminicidios portando una blusa en la que se leía la leyenda Ni una más, enmarcada por unos ojos que simulaban llorar sangre.

Para la joven, deberían de existir penas más grandes para aquellas personas que atenten contra la vida de una mujer.

«Si ponemos en perspectiva los castigos que hay para otros crímenes y eso lo lleváramos a la violencia a la mujer deberían de ser igual de consecuencia o incluso más fuertes. Atentar contra la vida humana y en especial contra la mujer debería de ser algo que se castigue con las penas más grandes», opinó.

La menor de los Aguilar espera que la problemática que hoy enfrenta en país en nivel de violencia y feminicidios acabe. Ve de manera esperanzadora que la sociedad civil se pronuncie, pues afirmó que, si las mujeres han decidido salir a la calles a marchar y emprender la iniciativa de Un día sin mujeres, es porque la situación las obligó y ella apoya el movimiento.

«Si tuvimos que hacer algo tan drástico es para que nos escuchen. Cada fecha importante es un recordatorio de lo que tenemos que hacer en nuestro día a día. Yo celebraré ese día a mi mamá, mi abuela, a todas aquellas mujeres que me han hecho la mujer que soy», dijo. Pese a estar más que a favor del movimiento, Ángela no estará el 8 y 9 en la Ciudad de México. Pero aseguró que eso no significa que no haga cosas en favor de la mujer desde el lugar que esté.

Aguilar espera que llegue el día en que México esté lleno de igualdad y que las mujeres no sufran de maltrato o violencia.

«Quiero que con las mujeres en el futuro pase lo mismo que con los hombres o con quien no se identifique con un género, cualquier persona. Espero que la gente se sienta seguro de sí mismo», detalló.

‘AL FINAL VENCEREMOS’

Con casi 7 millones de suscriptores en YouTube, Bala forma parte de la generación llamada centennial, cuyo empuje se refleja en la realización de proyectos sin necesidad del respaldo de una empresa.

A sus 15 años, Bala tiene también un sentido de conciencia respecto a la realidad que vive la mujer en México.

-¿Qué significa para ti el hecho de ser mujer?

«Significa ser fuerte, ser poderosa, caminar con la cabeza en alto, soñar en grande y poder comerte el mundo. Pero también no dejar nunca de tener miedo. Cada mujer tiene una perspectiva diferente, pero creo que en muchos países no han cambiado las cosas, todavía las mujeres no tienen el derecho de ir a la escuela, tener un trabajo, todavía siguen en desventaja y siguen teniendo miedo, pero pese a esto se pueden comer el mundo».

-¿Qué esperas del futuro para las mujeres?

«Espero que esto cambie, estoy tratando de hacer algo, lo que está a mi alcance. Pero ojalá que todo el ruido que hemos estado haciendo, que la marcha, que el paro del 9 de marzo, nos haga darnos cuenta realmente qué son las mujeres. Siento que hay mucha gente que nos da por hecho y nunca sabes quién va a ser la siguiente a la que le pueda pasar algo. Tengo miedo por mis hermanas, por mi mamá, por mis primas, por las mujeres que quiero; quiero que todos sientan este miedo porque tenemos que hacer algo, reaccionar».

ANTÍDOTO A LA VIOLENCIA

María Perroni, hija de Mariana Garza y Pablo Perroni, piensa que una solución a la violencia es el teatro. Es una idea basada en su formación de actriz ya que sus padres fundaron el Teatro Milán, donde ella debutó el año pasado.

-Como parte de una nueva generación tanto de ciudadanos como de artistas, ¿qué le pediría a los gobernantes y a los mexicanos en general?

«Estar unidos y tenernos respeto unos a otros».

-¿Cuál es tu opinión de la situación de violencia hacia la mujer?

«Yo me preocupo demasiado por mis amigos. Siempre pienso que, si veo algún tipo de violencia hacia alguna persona, lo mejor es intervenir con cuidado, sin ser grosera ni arrogante porque si no lo hago así no voy a ayudar. La violencia genera violencia y la tenemos que parar todos».

-¿Qué consejos te dan tus papás en temas de seguridad?

«Hay una empresa, ALAS A.C., que su cuenta en Instagram es: soñando mariposas. Por medio del teatro y arte hacen entrenamientos para prevenir acoso y violencia infantil».

‘EL CAMBIO ESTÁ EN MARCHA’

Nacida en 2004, Ana Tena tiene currículum con proyectos en cine y televisión. Su última participación en la televisión fue en la telenovela Soltero con hijos y es una adolescente con ideas claras respecto al futuro que espera construir.

-¿Qué opinas de la violencia de género que se vive actualmente?

«Me siento muy triste y decepcionada, porque sé que esas mujeres y niñas no se merecían ningún tipo de violencia física ni emocional, porque somos seres humanos y no nos deberían tratar diferente sólo por nuestro género. Me asusta mucho la situación que estamos viviendo en este país, porque sé que tanto a mí como a mi familia, mis amigas y a todas las personas de este país, nos puede suceder algo y me da miedo. Sé que vamos empeorando día con día, en lugar de que sea un cambio positivo es todo lo contrario».

-¿Cómo ves el futuro para las mujeres?

«Si esta situación no mejora, imagino un México oscuro, sin color, sin ganas de salir a la calle por miedo. Pero si seguimos haciendo el cambio que estamos haciendo, imagino un México igualitario, con las mismas oportunidades para mujeres y hombres; un país mucho más seguro».