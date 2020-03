Primera actriz revela que un sacerdote la acosó sexualmente a los 7 años

Ciudad de México.- Anna Silvetti, actriz, directora y productora, se sinceró durante su más reciente entrevista con TVyNovelas y confesó que ha sido víctima de violencia sexual desde que tenía 7 años.

La artista de 62 años recordó que durante su infancia en España un sacerdote la acosó sexualmente cuando ella acudió a confesarse.

‘¿Tienes novio?’, me preguntó el sacerdote. Le dije que sí, porque un niño que me acompañaba en el bus y me cargaba los libros; ‘Y, ¿te toca?’, insistió. Le dije que sí, porque me rozaba la mano al tomar los libros… ‘¿Te toca entre las piernas? ¿Te toca las tetitas?’… Evidentemente el tipo se masturbaba mientras nos preguntaba cosas», contó.

Además, Anna confesó que tuvo que pasar por otro episodio perturbador pues cuando recién llegó a México el primo de una de sus amigas se aprovechó de ella.

Aquí me hice de unas amigas que me invitaron a un cumpleaños, y un primo de ellas se ofreció a llevarme a la fiesta y regresarme a mi casa… Saliendo de la fiesta me dijo: ‘Te voy a llevar a conocer para que te vayas ambientando’…».

Me llevó al Bosque de Chapultepec, me besó a la fuerza, me metió las manos dentro del pantalón, me tocó todo lo que quiso, me agarró la mano y me la puso en… Yo seguía gritando y pateando, y él se cansó de ver mi resistencia y me dijo: ‘¡Eres muy escandalosa! Te voy a llevar a tu casa», añadió.