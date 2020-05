Presidente de México sí solicitó permiso para uso de música de Juan Gabriel

Ante la polémica por derechos de autor del tema ‘Amor Eterno’ de Juan Gabriel, utilizado por el presidente de México para celebrar el Día de las Madres, el albacea de los herederos del fallecido cantautor confirmó que el mandatario solicitó con tiempo el permiso para poder usar dicha canción.

El licenciado Guillermo Pous, albacea de los herederos de Alberto Aguilera, conocido como Juan Gabriel, declaró al respecto: “El viernes 8 de mayo el presidente, dio el aviso de que quería utilizar esta pieza como parte de su felicitación del Día de las Madres, en el mensaje que iba a enviar con su esposa”. El abogado comentó que la petición formal se hizo a través de la Dra. Lucina Jiménez directora de Bellas Artes y del director jurídico de del derecho de autor Marco Antonio Morales.

Pous expresó que este fue un hecho sin precedentes, pues muchos políticos utilizan canciones para campañas políticas u otros fines, que con el pretexto de que no es para lucrar con ellas, no piden autorización, y que en este caso no fue así, pues el presidente tuvo la atención de comunicarles su deseo de dedicar este famoso tema a las madres en su día.

“La compañía discográfica, el editor musical, la Sociedad de Autores y Compositores de Música y yo, coincidimos que valía la pena por el tributo que se le rendía a Alberto en un día tan especial, por la difusión que iba a tener valía la pena la autorización, además de manera gratuita”, declaró Guillermo Pous.