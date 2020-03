Por automedicarse, Eduardo Yáñez engordó

El actor Eduardo Yáñez, quien interpreta al señor presidente de la República en la tercera temporada de Sin Miedo a la verdad, se estuvo tomando un medicamento que contenía cortisona, lo que hizo que el artista se hinchara. En una entrevista, el artista explicó que se auto medicó y ahí están las consecuencias.

“Es muy difícil porque en Estados Unidos alguien engorda y le aplauden y aquí alguien engorda para un personaje y nos critican de gordos (bromea). Estaba pasando un momento muy difícil de dolor de espalda y me auto mediqué y no sabía que eso contenía cortisona, me hinché un poco pero ya lo dejé”, dijo el polémico actor.

Eduardo aseguró que el trabajo lo absorbe. “Lo que pasa es que a veces no hay tiempo de ir con alguien que te medique correctamente y nosotros al calor del trabajo tratamos de resolver y de salir adelante. Es un problema de años… a la vejes viruela”.

Respecto a la pérdida de su madre, dijo. “Tengo que seguir adelante y seguir con mi vida, mi trabajo es lo que más me importa en este momento, mi mamá siempre va a seguir estando en mí y ahí vamos juntos”. Además confesó que está contento por su participación en Sin Miedo a la verdad. “Nervioso con el estreno de Sin Miedo a la verdad, es hacer lo que más te apasiona, lo que más te gusta, ese es el motor que nos mueve”, dijo.