Fue hace un par de días atrás cuando se comenzaron a filtrar varias fotografías en donde aparecía Angela Aguilar junto con el cantautor Gussy Lau, quien dicho sea de paso es mayor que ella por 15 años, ya que la cantante tiene 18 años, mientras que él 33.

A pesar de que ambos han decidido mantenerse en silencio ante los rumores de romance, hace unas pocas horas atrás, y de acuerdo con la revista TvNota, el propio Gussy Lau confirmó su relación sentimental y aseguró que incluso Pepe Aguilar ya sabía y estaba de acuerdo.

A través de sus redes sociales, el compositor confesó que tanto él como Ángela llevaban muy poco tiempo juntos y aunque apenas se están conociendo, las familia de ambos están de acuerdo con la relación:

El productor de 33 años también habló de cómo fue que se difundieron esas imágenes, las cuales habían sido difundidas por un amigo muy cercano a ellos: “Son capturas de pantalla de un video que yo tenía. Todo era privado, hasta que un amigo mío le tomó la foto, no es nada malo pero se siente la traición de la confianza”.

Gussy también comentó que, a pesar de que ya no hablará más del tema, sintió la necesidad de salir a defender a Ángela, ya que estaba comenzando a recibir muchos mensajes de odio a través de redes sociales:

“A mi me escriben: ‘que idolo’, ‘oh dios’ y a la mujer la llaman fácil, yo odio eso. No iba a aclarar nada, pero tengo que defenderla. Incluso podría tomar acciones legales porque están difamando; no lo voy a hacer porque no me interesa, pero si se meten con ella no lo voy a permitir. Ella es una gran mujer”, expresó en ese entonces.