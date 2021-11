Paulina Rubio revela cómo inició su enemistad con Thalía

Paulina Rubio y Thalía son sin duda dos de las estrellas más grandes de la música en México. Su carrera que inició cuando eran apenas unas niñas, las catapultó a ser exitosas artistas. Sin embargo, la rivalidad entre ellas nunca ha dejado de relacionarlas. Hasta ahora, conocemos la verdadera razón de su enemistad.

Paulina Rubio fue invitada especial al canal de Youtube de Yordi Rosado, donde habló sobre su vida privada, su música y su participación en Timbiriche. Esto, por supuesto trajo a la conversación el tema de su enemistad con Thalía.

Paulina Rubio confirmó la fuerte pelea que tenía contra Thalía y cómo incluso en el escenario de un concierto en Ciudad Guzmán, llegaron casi a los golpes, frente a todo el público.

«Sí fue mi amiga mucho tiempo y su mamá no la dejaba ser mi amiga porque decía que no podía tener amigas guapas que no la envidiaran. Yo nunca quise tener ni al novio de Thalía, ni María la del Barrio ni nada. Era mi amiga», destacó.

Por último, Paulina Rubio reveló que sus pleitos tenían mucho que ver con los novios y quiénes les gustaban: «Nosotras traíamos cosas atoradas, no era de quién era la más importante, eran cosas de novios, con besar a todos los del grupo».

Aunque no hubo reconciliación en aquella época, el tiempo les ha ayudado a madurar y Paulina Rubio reveló que comenzaron a mensajearse hace algún tiempo y ya han limado asperezas.