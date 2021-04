¡Pablo Moctezuma asegura que Alejandra Guzmán fue abusada por familiar!

Alejandra Guzmán causó gran controversia luego de emitir señalamientos contra su expareja, Pablo Moctezuma, quien es el papá de Frida Sofía, a quien acusó de haberla golpeado.

Ahora, en entrevista para ‘De Primera Mano’, fue el empresario quien se defendió de las acusaciones en su contra y añadió que se ha disculpado con su hija en múltiples ocasones.

«Sabes que no me gusta estar en medio del huracán, pero esto realmente ya es una locura; ver a esta mujer haciendo estas acusaciones tan discutidas, porque obviamente conocemos a Alejandra: es una figura pública que no ha dejado de tener problemas con todo el mundo», detalló.

Pablo Moctezuma aseguró, durante el programa de Gustavo Adolfo Infante, que él nunca le puso un mano encima a Alejandra Guzmán: «Obviamente me he defendido de ella, porque Alejandra es una persona que se toma un rompope y se convierte en el Cibernético: golpizas a aeromozas, la han bajado de aviones, le han corrido de hoteles, creo que acaba de apuñalar a una persona en Miami, apuñaló a un amigo mío», señaló.

«Yo esperaba que con esta entrevista aprovechara un momento de lucidez para darse cuenta que su hija está pidiendo a gritos un acercamiento, que le pida perdón. Ella cree que porque le dio un cochecito o un departamento ya la ayudó en la vida», dijo el empresario sobre la relación de su expareja con su hija.

Incluso reconoció que ha convivido al lado de la cantante en múltiples ocasiones, se ha quedado en su casa de Nueva ork y Acapulco, y que hasta fue a verla al hospital en la última ocasión.

«Una madre que dice: ‘Yo la ayudé, la agarré de la mano y la metí al manicomio’. ¿Quién hace eso? ¿Quién en sus cabales puede hacer eso? ¿Esa es ayuda para su hija? Lleno de mentiras, sigue desacreditando a Frida, sigue defendiendo es indefendible, ya vimos la clase de tipo que es este señor (Enrique Guzmán)», agregó.

«A mí Alejandra me contó algo muy fuerte y es lo que más tristeza me da: me contó que fue abusada, que fue abusada sexualmente por alguien en su familia. A mí no me platicaron, esto no es chisme. No sé (quién abusó de ella), pero me lo platicó. Es muy triste que esta mujer… que tenga el valor ahorita, que diga quién fue y, que si a su hija no la pela, que se cure ella», reveló durante la entrevista.

«Esa mujer toma dos cervezas y golpea a quien sea. La única vez, que dice que fue la gran golpiza, es porque Alejandra le estaba dando rivotril a Frida de 3 meses de nacida, borracha. Le dije ‘¡Qué te pasa! Es una medicina para adultos mayores de 18 años’. Se la arrebaté, me sorrajó un cinturonazo en la cara y ahí empezó la bronca», reconoció Pablo Moctezuma.