Otro problema para Pablo Lyle demandarán al actor por la vía civil

La familia del hombre que perdió la vida luego de se golpeado por el actor, llevará este caso hasta las últimas consecuencias.

Mientras que Pablo Lyle espera el juicio penal en su contra, donde se determinará si es culpable de homicidio doloso y amerita ir a prisión, la familia de Juan Hernández, el hombre que perdió la vida tras tener un percance automovilístico con el actor ya se prepara para una nueva batalla legal.

Y es que según el programa El gordo y la flaca, en cuanto el proceso termine y sea cual sea el resultado, demandarán al actor por la vía civil debido a las consecuencias que les ha provocado la muerte del señor; y es que según el hijo de Hernández su madre sigue sufriendo y como consecuencia del deceso de su pareja sufre fuertes crisis de ansiedad.

En entrevista, vía telefónica, Jan Ricardo Hernández aseguró que llegarán hasta las últimas consecuencias para obtener justicia: “Todo lo que se pueda hacer para que se haga justicia lo voy a hacer. Tiene que pagar por lo que hizo, ha afectado mucho a la familia en todos sentidos», dijo.

Obviamente Juan Ricardo no cree en la inocencia de Lyle, pues según él los videos que se han presentado como evidencia demuestran que el actor actuó de mala fe: “Debe pagar, porque como siempre lo he dicho si no estuvieran los videos ahí, el se hubiera ido a su país y este delito hubiera quedado impune”, señaló.

Incluso afirmó que la intención del actor era no dar la cara ante las autoridades: “De eso estamos claros, no hay que ir a la universidad para saber lo que iba a pasar. Si no hubiera un video y si no le hubieran tomado las placa al carro todo hubiera quedado ahí, porque su primer instinto era huir”.

Cabe destacar que será el próximo 15 de marzo del 2021 cuando Pablo se enfrente a un jurado quienes decidirán si el actor queda libre de toda culpa o si tendrá que pasar 15 años en prisión.