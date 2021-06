Novio de Lucero no la dejaría hacer gira con Mijares y a cambio le ofreció esto

El empresario Michel Kuri, novio de Lucero, estaría en contra de que la cantante comparta nuevamente el escenario con su ex, Mijares.

El concierto ‘Siempre juntos’ fue un concierto por streaming histórico que reunió a Lucero y Mijares tras una década del divorcio, y debido al éxito, ya se hablaba de una gira, cosa que no le gustó al novio de la cantante.

Al parecer, debido a que se llevaron tan bien al compartir anécdotas, recordar viejas glorias y hasta cantar junto a sus hijos, se antoja una gira de Lucero y Mijares.

Quizá ambos cantantes estarían dispuestos a coordinar sus agendas, pero esa posibilidad no le gustó para nada al novio de Lucero.

O al menos así lo contó Juan José Origel en el programa ‘Con permiso’. Ahí, le contó a Martha Figueroa sobre la posible gira de los ex esposos.

“Pero… las malas lenguas ¿qué crees que dicen? Que Kuri, que es la pareja de Lucero, esto fue lo que me contaron, que como vio que se llevaban tan bien, que le entraron los celitos”.

Así que para convencerla de rechazar cantar con Mijares, el novio de Lucero le habría ofrecido esto:

“Y entonces dijo ‘No, no, no hagas esta gira, yo te pago lo que vayas a ganar en esa gira, yo te pago, pero no la haces”, aseguró Pepillo Origel..

Martha Figueroa comentó: “Yo le podría recomendar al señor Kuri que lo haga a lo inverso, psicología inversa. Que sí la deje ir a la gira. A ver, se divorciaron por una razón. Que la deje ir a la gira, te apuesto que la segunda fecha van a decir ‘ya me acordé por qué nos habíamos divorciado, adiós, adiós’. Y ya, entonces serían felices”.

“Ya pasó mucho tiempo y qué padre que se lleven bien”, resaltó Juan José Origel, mientras que Martha Figueroa resaltó lo bien que le cae Lucerito Mijares.

“(Lucero y Mijares) nunca se han caracterizado por tener sentido del humor, la niña sí, la niña como que tiene mucha chispa, tiene jiribilla, aparte que canta bien parte”.